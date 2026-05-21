Trump yönetiminden Filistinli temsilciye vize tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Filistin'in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansour'u BM Genel Kurulu Başkan Yardımcılığı adaylığından çekilmemesi halinde vizesini iptal etmekle tehdit ettiği iddia edildi.

AA21 Mayıs 2026 Perşembe 09:56 - Güncelleme:
ABD'de yayın yapan Ulusal Kamu Radyosu (NPR), ABD Dışişleri Bakanlığının Kudüs'teki ABD'li diplomatlarla yürüttüğü bir iç yazışmayı elde etti.

Bakanlık, 19 Mayıs tarihli belgede Kudüs'teki ABD'li diplomatlardan, Mansur'un BM Genel Kurulu'ndaki başkan yardımcılığı adaylığının geri çekilmesi için Filistinli yetkililere baskı yapılmasını istedi.

Mansur'un adaylıktan çekilmeyi reddetmesi halinde, BM'ye giden Filistin heyetinin vize iptali dahil çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği uyarısında bulunulması istenen belgede, ayrıca Mansur'un adaylığının "gerginliği artırdığı" ve "Trump'ın Gazze'de Barış Planı'nı baltaladığı" öne sürüldü.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Eylül 2025'de New York'ta yapılacak 80. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna katılmak üzere ABD'ye gelecek Filistinli yetkililerin vizelerini iptal etmişti.

3 kişiyi öldürmüştü! Selektör katliamı saniye saniye görüntülendi

