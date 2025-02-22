Trump yönetiminden göçmenleri için 'askeri alan' planı

New York Times (NYT) gazetesinin söz konusu planlardan haberdar olan 3 ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Texas eyaletindeki Fort Bliss Askeri Üssü'nde 10 bine yakın düzensiz göçmenin gözaltında tutulması planlanıyor.

İsmi verilmeyen yetkililer, Trump yönetiminin, düzensiz göçmenleri sınır dışı edilme süreçleri tamamlanana kadar gözaltında tutmak için ülkedeki askeri yerleşkeleri kullanmayı planladığını ve Fort Bliss Askeri Üssü'nün plan için "model" olarak tayin ettiğini belirtti.

Ülkenin batısındaki Utah eyaletinden Kanada sınırındaki New York eyaletine kadar her bölgedeki askeri üslerin bu plan kapsamında değerlendirilebileceğini belirten yetkililer, planın, gözaltına alınması ve daha sonra sınır dışı edilmesi öngörülen muhtemel düzensiz göçmenleri tutacak yer sıkıntısını gidermeye yardımcı olacağını ifade etti.

Beyaz Saray, NYT'nin planla ilgili yorum taleplerini Savunma ve İç Güvenlik Bakanlıklarına yönlendirirken söz konusu Bakanlıklar bu taleplere yanıt vermedi.

ABD İç Güvenlik Bakanlığına bağlı Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) verilerine göre, ABD'de 16-28 Ocak'ta çeşitli suçlardan aranan 171 düzensiz göçmen gözaltına alındı.

Trump, ülkede yasa dışı şekilde bulunan "suçlu göçmenlerin" gözetim altında tutulması için Guantanamo Körfezi'nde 30 bin kişinin kalacağı tesisin hazırlanması talimatını vermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise tesisin "göçmenler için mükemmel bir alan olduğunu" savunmuştu.