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Dünya

Trump yönetiminden milyarlarca dolarlık kesinti

ABD'de Trump yönetiminin, üniversite ve tıp merkezlerindeki biyomedikal araştırma fonlarına yapılan milyarlarca dolarlık federal hibelerden kesintiye gideceği açıklandı.

AA9 Şubat 2025 Pazar 08:06 - Güncelleme:
Trump yönetiminden milyarlarca dolarlık kesinti
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Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) planlanan kesintiler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, NIH'ın araştırma amaçlı üniversite ve tıp merkezlerine önemli fon sağlayan çok sayıda federal hibe verdiği belirtilerek, hibe kalemlerinde "tesisler" ve "yönetim" olarak tanımlanan "dolaylı maliyetler" için kesintiye gidileceği ifade edildi.

ABD'nin dünyanın en iyi tıbbi araştırmalarına sahip olması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Buna göre, mümkün olduğunca çok fonun idari genel giderler yerine doğrudan bilimsel araştırma maliyetlerine yönlendirilmesi hayati önem taşımaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu kesintilerin yılda 4 milyar dolardan fazla tasarruf sağlayacağı kaydedilerek, uygulamanın derhal yürürlüğe gireceği bildirildi.

NIH'ın sosyal medya platformu üzerinden yapılan bir paylaşımda, geçen yıl NIH'ın araştırmalar için tahsis ettiği 35 milyar doların 9 milyar dolarının, "dolaylı maliyetler" olarak nitelenen idari genel giderler için harcandığı bilgisi verildi.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yöneticiliğini yaptığı Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), sosyal medya paylaşımında, NIH'ın yeni politikasının "aşırı hibe idari maliyetlerinden" milyarlarca dolar tasarruf sağlayacağı belirtilerek, uygulama "NIH ekibinin muhteşem işi" olarak övüldü.

Musk, kendi hesabından yaptığı paylaşımda, NIH'ın eski politikasının "bir soygun" olduğunu iddia ederek, "Onlarca milyar dolarlık bağışı olan üniversitelerin araştırma ödül parasının yüzde 60'ını 'genel giderler' için zimmete geçirdiğine inanabiliyor musunuz?" diye yazdı.

  • federal hibe kesintisi
  • biyomedikal araştırma
  • üniversite fonu

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