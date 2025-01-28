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Dünya

Trump yönetiminden sağlık çalışanlarına DSÖ talimatı! Çalışmalar durdurulacak

Trump yönetimi, ülkedeki kamu sağlığı yetkililerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ile çalışmayı derhal durdurmaları talimatı verdi.

AA28 Ocak 2025 Salı 16:58 - Güncelleme:
Trump yönetiminden sağlık çalışanlarına DSÖ talimatı! Çalışmalar durdurulacak
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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) yetkilisi John Nkengasong, DSÖ hakkında bir talimat yayınladı.

Talimatta, ülkede kamu sağlık kuruluşlarında bulunan üst düzey yöneticilere, DSÖ ile çalışan tüm personelin işbirliklerini derhal durdurmaları ve "daha fazla rehberlik beklemeleri" gerektiği notu gönderildi.

Söz konusu talimatın, "DSÖ ile teknik çalışma grupları, koordinasyon merkezleri, danışma kurulları, işbirliği anlaşmaları, şahsen veya sanal olarak etkileşim kuran tüm CDC personeli için geçerli olduğu" belirtildi.

TRUMP'IN DSÖ'DEN AYRILMA KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin hemen ardından ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.

  • Trump yönetimi
  • kamu sağlığı
  • DSÖ işbirliği

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