Trump yönetimine dava açtılar

AP, Başkanlık etkinliklerine erişimlerinin engellenmesi kaynaklı ifade özgürlüğünün ihlal edildiği gerekçesiyle Trump yönetimi yetkililerine karşı dün Washington'daki ABD Bölge Mahkemesine sunduğu dava dilekçesinde, Beyaz Saray'ın "ifade özgürlüğünü kontrol etme yönünde anayasaya aykırı çabaladığını" savundu.

Dilekçede, "ABD'deki basın ve tüm halk, kendi kelimelerini seçme ve hükümet tarafından misilleme görmeme hakkına sahiptir." ifadesi kullanıldı.

Ajans, dilekçede, ayrıca "AP'nin editoryal bağımsızlığına ve haber toplama ve raporlama yeteneğine yönelik bu hedefli saldırı, (Anayasa'da) birinci değişikliğin tam da özüne saldırıyor. Mahkeme bunu derhal düzeltmeli." ifadelerine yer verdi.

Dava dilekçesinde, Beyaz Saray Özel Kalem Müdürü Susan Wiles, Özel Kalem Müdür Yardımcısı Taylor Budowich ve Basın Sözcüsü Karoline Leavitt isimleri yer aldı.

Ulusal basındaki habere göre, davaya, ABD Başkanı Donald Trump'ın adayı ABD Bölge Yargıcı Trevor McFadden atandı.

Davanın, Beyaz Saray'ın haber ajansına erişimi kısıtlamaya başlamasından 10 gün sonra açılması dikkati çekti.

- BEYAZ SARAY "HAKLI OLDUĞUNU" DÜŞÜNÜYOR

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AP'nin açtığı davaya yönelik açıklamasında, "Onları mahkemede göreceğiz. Haklı olduğumuzu hissediyoruz. Her gün Beyaz Saray'da gerçeğin ve doğruluğun mevcut olduğundan emin olacağız." dedi.

- "AMERİKA KÖRFEZİ" İFADESİ

Beyaz Saray Özel Kalem Müdür Yardımcısı ve Kabine Sekreteri Taylor Budowich, geçen hafta X sosyal medya platformundan AP'yi eleştirerek, ajansın "Amerika Körfezi" ifadesinin kullanmaması nedeniyle tepki göstermişti.

AP'nin "Amerika Körfezi'nin yasal coğrafi isim değişikliğini" görmezden gelmeye devam ettiğini belirten Budowich, "Bu karar yalnızca bölücü olmakla kalmıyor, aynı zamanda Associated Press'in yanlış bilgi yayma konusundaki kararlılığını da gözler önüne seriyor." ifadesini kullanmıştı.

Budowich, ABD Anayasası'nın ilk maddesi kapsamında AP ajansının "sorumsuz ve dürüst olmayan haber yapma" hakkının basın özgürlüğü gereğince korunduğunu belirtmişti.

Öte yandan, Budowich bu hakkın AP'ye Beyaz Saray'daki Oval Ofis veya başkanlık uçağı Air Force One gibi özel alanlara serbest şekilde girme hakkı tanımadığını vurgulamıştı.