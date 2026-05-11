  • Trump yorgunluğa yenik düştü: Oval Ofis'te kameraların önünde uyukladı
Dünya

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te kadınları çocuk sahibi olmaya teşvik eden kampanyanın tanıtım etkinliğinde katılımcılar konuşurken kameralar önünde uyukladı. Dr. Mehmet Öz ve Senatör Katie Britt'in de hazır bulunduğu etkinlikteki görüntüler ABD kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.

IHA11 Mayıs 2026 Pazartesi 23:22 - Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlik sırasında kameralar karşısında gözlerini kapatarak uyukladı. Oval Ofis'teki bu anlar sosyal medyada hızla yayıldı ve ABD kamuoyunda yoğun tartışmalara yol açtı. Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşaması ise endişeleri artırdı.

TRUMP OVAL OFİS'TE KAMERALAR ÖNÜNDE UYUKLADI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte katılımcılar konuştuğu sırada uyukladığı anlar dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'daki bir etkinlik sırasında kameralar önünde uyukladı. Trump'ın uykulu anları, Oval Ofis'te ABD'li kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya teşvik etmeyi amaçlayan kampanya kapsamında hazırlanan yeni bir internet sitesinin duyurusunun yapıldığı etkinlik sırasında kameralara yansıdı. Etkinlikteki diğer katılımcılar konuşma yaparken ABD Başkanı'nın gözlerini kısa bir süreliğine kapattığı görüldü.

Etkinlik sırasında ofiste Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz, Cumhuriyetçi Senatör Katie Britt, ABD Sağlık Bakanı Yardımcısı Dorothy Fink ve diğer davetliler de bulunuyordu. ABD kamuoyunda Trump'ın benzer durumları son dönemde daha sık yaşadığı yönünde değerlendirmeler yapılıyor.

