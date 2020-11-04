04 Kasım 2020 Çarşamba 10:22 - Güncelleme: 04 Kasım 2020 Çarşamba 12:57

ABD Başkanı Trump, seçimin ardından ilk kez kameraların karşısında çıkarak açıklamalarda bulundu. Trump Demokrat rakibi Joe Biden'ı eleştirdi.

Trump açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:



"Büyük bir kutlamaya hazırlanıyoruz. Sonuçlar çok güzel. Bir anda durdu her şey. Bu gece aldığımız sonuçlar muazzam. Joe Biden'ın bizi yakalaması imkansız diyor insanlar."

" Ohio'yu kazandık, Teksas'ı kazandık. Georgia'yı da kazandık, öyle görünüyor. Kuzey Carolina'yı da kazanıyoruz. Rakamlar küçük bir miktar değişebilir. Yüzde 2.5 farkla öndeyiz. Arizona'da açık ara önde olsak iyi olurdu ama düştü rakamlar. Pensilvanya'yı da çok büyük farkla kazanıyoruz. 690 bin oy farkımız var. "

"Seçimlere katılım çok yüksek, bunun bir benzeri yok. 170 bin oy farkla öndeyiz."

"Bazı eyaletlerde bir anda her şey durdu. Ortada büyük bir hile var. Kanun doğru şekilde işlemeli, yüksek mahkemeye gideceğiz. Yaşananlar ABD halkına yapılmış bir sahtekarlık ve ülkemiz için bir utanç. Açık söylemek gerekirse seçimi biz kazandık"