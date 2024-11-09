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Dünya

Trump zaferini güçlendiriyor! Salıncak eyaletlerden birinde daha kazandı

ABD'deki salıncak eyaletlerden Nevada'da seçimi Cumhuriyetçi aday Trump kazandı.

AA9 Kasım 2024 Cumartesi 09:28 - Güncelleme:
Trump zaferini güçlendiriyor! Salıncak eyaletlerden birinde daha kazandı
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ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerinde salıncak eyaletlerden Nevada'da Cumhuriyetçi aday Donald Trump kazandı.

Associated Press'in (AP) yayımladığı resmi olmayan verilere göre, ülkede "salıncak eyalet" olarak bilinen eyaletlerden Nevada'da da seçim sonuçları belli oldu.

Cumhuriyetçi aday Trump, Nevada'da seçim yarışını kazanarak eyaletin 6 delegesini kendi hanesine yazdırdı.

ABD başkanlık seçimlerinde, seçmenler, esas olarak destekledikleri partinin delegelerine oy veriyor.

"Seçiciler Kurulu" adı verilen bu sistemde her eyalete farklı ağırlıklarla dağıtılmış toplam 538 delege belirleniyor.

Bu sayının yarıdan 1 fazlasına yani 270 delegeye ulaşan aday, başkan olmaya hak kazanıyor.

Nevada'da 2020 Başkanlık seçimlerinde Demokrat parti adayı Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Trump'tan 33 bin 596 daha fazla oy alarak seçimi yüzde 47,67'ye karşılık yüzde 50,06 ile önde bitirmişti.

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