ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump başkanlık yarışında zafer konuşmasını gerçekleştirdi.Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
* Tarih yazdık.
* Eşi görüşmemiş bir siyasi zafer
* Kimsenin geçekleşeceğine inanmadığı şeyleri başardık.
* 47. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için mücadele edeceğim. ABD'nin altın çağı olacak. Bu ABD için büyük bir zafer.
* Amerika'nın altın çağı olacak. Bu Amerikan halkı için muazzam bir zafer.
* Bu muazzam bir zafer Amerikan halkı için. 350 delegeye ulaşacağız.
* Senato'nun kontrolünü geri aldık.* Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.
* Amerika'yı yeniden büyük yapacağız.
* Kimsenin görmediği bir mutluluk yaşıyoruz, dünyanın gördüğü en harika adım oldu.
* Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.
* Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.
* 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.
* Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.