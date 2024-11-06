ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump başkanlık yarışında zafer konuşmasını gerçekleştirdi.

* Tarih yazdık.

* Eşi görüşmemiş bir siyasi zafer

* Kimsenin geçekleşeceğine inanmadığı şeyleri başardık.

* 47. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için mücadele edeceğim. ABD'nin altın çağı olacak. Bu ABD için büyük bir zafer.

* Amerika'nın altın çağı olacak. Bu Amerikan halkı için muazzam bir zafer.

* Bu muazzam bir zafer Amerikan halkı için. 350 delegeye ulaşacağız.

* Senato'nun kontrolünü geri aldık.

* Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

* Amerika'yı yeniden büyük yapacağız.

* Kimsenin görmediği bir mutluluk yaşıyoruz, dünyanın gördüğü en harika adım oldu.

* Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

* Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

* 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

* Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.