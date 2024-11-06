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Dünya

Trump zaferini ilan etti: ABD'nin 47. başkanıyım

ABD'de başkanlık yarışında zafer konuşması yapan Cumhuriyetçi aday Donald Trump, 'Tarih yazdık. 47. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için mücadele edeceğim. ABD'nin altın çağı olacak. Bu ABD için büyük bir zafer.' dedi.

6 Kasım 2024 Çarşamba 10:27 - Güncelleme:
Trump zaferini ilan etti: ABD'nin 47. başkanıyım
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ABD'de Cumhuriyetçi aday Donald Trump başkanlık yarışında zafer konuşmasını gerçekleştirdi.

Trump'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Tarih yazdık.

* Eşi görüşmemiş bir siyasi zafer

* Kimsenin geçekleşeceğine inanmadığı şeyleri başardık.

* 47. başkanınızı seçtiğiniz için teşekkür ediyorum. Her gün sizin için mücadele edeceğim. ABD'nin altın çağı olacak. Bu ABD için büyük bir zafer.

* Amerika'nın altın çağı olacak. Bu Amerikan halkı için muazzam bir zafer.

* Bu muazzam bir zafer Amerikan halkı için. 350 delegeye ulaşacağız.

* Senato'nun kontrolünü geri aldık.

* Temsilciler Meclisi'nde de kontrolü elimizde tutacağız gibi görünüyor.

* Amerika'yı yeniden büyük yapacağız.

* Kimsenin görmediği bir mutluluk yaşıyoruz, dünyanın gördüğü en harika adım oldu.

* Yardıma ihtiyacı olan bir ülkemiz var. Sınırlarımızı tamir edeceğiz.

* Sizin için her nefesimle her gün sizin için mücadele edeceğim.

* 'Hayatımın en önemli anlarından biriydi' diyeceksiniz.

* Güzel eşim Melania'ya teşekkür etmek istiyorum. İnsanlara yardım etmek için çok çalışıyor.

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