Trump, Zelenski ile görüştü: Herkes savaşın sona ermesini istiyor

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına, "Devlet Başkanı Zelenski ile çok iyi bir görüşme yaptık. Herkes savaşın sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme planlandığını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Zelenski de Trump ile görüşmesini "çok iyi" şeklinde nitelendirdi.