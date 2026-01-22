İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2723
  • EURO
    50,8545
  • ALTIN
    6737.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Zelenski ile görüştü: Herkes savaşın sona ermesini istiyor
Dünya

Trump, Zelenski ile görüştü: Herkes savaşın sona ermesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Davos'ta Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile yaptığı görüşmeyi 'çok iyi' olarak nitelendirerek, çatışmanın sona ermesi yönünde bir ivme olduğunu belirtti.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 17:23 - Güncelleme:
Trump, Zelenski ile görüştü: Herkes savaşın sona ermesini istiyor
ABONE OL

ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen 56. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) kapsamında basına kapalı olarak yaklaşık 1 saat süren bir görüşme gerçekleştirdi.

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına, "Devlet Başkanı Zelenski ile çok iyi bir görüşme yaptık. Herkes savaşın sona ermesini istiyor." değerlendirmesini yaptı.

Ayrıca Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD'li temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner ile bir görüşme planlandığını doğruladı.

Görüşmeye ilişkin kısa bir açıklama yapan Zelenski de Trump ile görüşmesini "çok iyi" şeklinde nitelendirdi.

ÖNERİLEN VİDEO

O'Neal ile buluşmada yeni görüntü! Kazanan Cumhurbaşkanı Erdoğan

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.