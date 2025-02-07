İSTANBUL 4°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Şubat 2025 Cuma / 9 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,058
  • EURO
    37,3281
  • ALTIN
    3300.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Zelenskiy ile görüşecek: Artık savaş sona ermeli
Dünya

Trump, Zelenskiy ile görüşecek: Artık savaş sona ermeli

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın son bulmasına yönelik çabaları kapsamında haftaya Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini söyledi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 21:32 - Güncelleme:
Trump, Zelenskiy ile görüşecek: Artık savaş sona ermeli
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile Oval Ofis'te basın mensuplarına kısa açıklamalarda bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın artık sona ermesi gerektiğini kaydeden Trump, "Bu savaşın sona erdiğini görmek istiyorum çünkü çok fazla insan öldürüldü. Muhtemelen önümüzdeki hafta (Ukrayna) Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve muhtemelen (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile de konuşacağım." ifadelerini kullandı.

"Putin ile her zaman iyi bir ilişkimiz oldu. Bu yüzden böyle bir şeyin olması çok üzücü. Ben Başkan olsaydım bu savaş asla olmazdı." değerlendirmesini yapan Trump, savaşın her iki ülkeden de yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu ve artık sona ermesi gerektiğini yineledi.

Zelenski'den savaşı bitirecek hamle

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.