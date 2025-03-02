İSTANBUL 11°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2025 Pazar / 3 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,5258
  • EURO
    37,9814
  • ALTIN
    3349.9
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump, Zelenski'yi pusuya düşürdü

ABD'li The Atlantic ve The Nation dergileri, Oval Ofis'teki tartışmanın önceden planlandığını iddia etti.

Akşam Gazetesi2 Mart 2025 Pazar 08:50 - Güncelleme:
Trump, Zelenski'yi pusuya düşürdü
ABONE OL

The Atlantic dergisi, olayı "Amerikan diplomasi tarihindeki en karanlık günlerden biri" olarak değerlendirdi ve 'Bu bir tuzaktı' başlıklı analizinde "ABD başkanı sadık bir müttefikini pusuya düşürdü" ifadelerini kullandı.

Trump kameralar önünde Zelenski'yi Ukrayna'yı küresel savaşı riske atmakla suçluyor ve Rusya'ya alan açıyordu, söylenen her şey Zelenski'yi kameralar önünde küçük düşürmek için tasarlanmıştı. Ve bunların tek bir amacı vardı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer almak ve savaşı Rusya'nın şartlarına göre sona erdirmek.

The Nation dergisi ise 'ABD tarihinin en utanç verici dış politika gösterisi' başlıklı analizinde "Açıkça önceden planlanmış bu saldırı. Aklı başında hiçbir Avrupalı lider, Rusya saldırdığında Amerika'nın yardıma gelmesini bekleyemez" ifadelerini kullandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.