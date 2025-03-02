Trump, Zelenski'yi pusuya düşürdü

The Atlantic dergisi, olayı "Amerikan diplomasi tarihindeki en karanlık günlerden biri" olarak değerlendirdi ve 'Bu bir tuzaktı' başlıklı analizinde "ABD başkanı sadık bir müttefikini pusuya düşürdü" ifadelerini kullandı.

Trump kameralar önünde Zelenski'yi Ukrayna'yı küresel savaşı riske atmakla suçluyor ve Rusya'ya alan açıyordu, söylenen her şey Zelenski'yi kameralar önünde küçük düşürmek için tasarlanmıştı. Ve bunların tek bir amacı vardı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanında yer almak ve savaşı Rusya'nın şartlarına göre sona erdirmek.

The Nation dergisi ise 'ABD tarihinin en utanç verici dış politika gösterisi' başlıklı analizinde "Açıkça önceden planlanmış bu saldırı. Aklı başında hiçbir Avrupalı lider, Rusya saldırdığında Amerika'nın yardıma gelmesini bekleyemez" ifadelerini kullandı.