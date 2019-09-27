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Trump’a 421-0 şoku

ABD’de hakkında azil süreci başlatılan Başkan Donald Trump’a Temsilciler Meclisi’nden kötü haber geldi.

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Trump’ın partisi Cumhuriyetçiler de Trump’ın, Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky ile yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili ihbarın açıklanması lehine Demokratlatlarla birlikte oy kullandı. Oylama Trump’ın aleyhine 421-0 sonuçlandı. Oylamada sadece 10 meclis üyesi oy vermedi. Trump’ın partisi Cumhuriyetçilerin de belgenin kamuoyuna açıklanması konusunda demokratlara destek vermesi dikkat çekti.  Demokrat Meclis Başkanı Nancy Pelosi tarafından ortaya çıkarılan belge Trump’ın görevden alınma soruşturmasının merkezinde bulunuyor. Oylama sonucunda Nancy Pelosi de, “Bu kararı bir kez geçtikten sonra, Ulusal İstihbarat Direktörü cumhuriyetin korunmasına ya da yasaların çiğnenmesine yardımcı olma sorumluluğunu yerine getirme seçeneğiyle karşı karşıya kalacak. Bu karar Senatodaki oybirliği ile onaylandı. Demokrat ve Cumhuriyetçi her üye bunu Meclis’te kabul etti” dedi. İhbarcının şikayetinin okuduğunu belirten Senatör Chuck Schumer de, Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Zelensky arasındaki konuşma mutabakatını okuduklarından sonra daha fazla endişe duyduğunu söyledi. 

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