Trump'a ateş püskürdüler! Yunanistan'da büyük panik: Önceliği Türkiye oldu

Doğu Akdeniz'i hâlâ bir barut fıçısı olarak yorumlayan Yunanistan merkezli Hellas Journal internet sitesi, Türkiye'nin stratejik 'Mavi Vatan' teorisine yatırım yaptığını dile getirdi.

Yunan hükümetinin, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) kamuoyuna ve özel olarak yaptığı birçok öneriye rağmen, GKRY ile münhasır ekonomik bölge kurmaktan kaçındığını dile getirdi.

LİBYA İLE ANLAŞMAYI UNUTAMIYORLAR

Türkiye'nin ise Atina'nın aksine stratejik 'Mavi Vatan' teorisine yatırım yapmaya devam ettiği, ayrıca Libya ile imzalanan anlaşma gibi Suriye ile de yeni bir girişim içinde olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin 2025 yılının başlarında Bingazi'de konsolosluk açmasının ardından, Libya ile diplomatik ilişkilerin derinleştiği ve bu ilişkilerin Temmuz 2025'te iki ülke arasında Yunanistan ve Mısır'ın hidrokarbon bölgeleri belirleme ve ruhsat verme çabalarına karşı koymak amacıyla madencilik, enerji ve altyapı alanlarında işbirliği için bir mutabakat zaptı imzalanmasıyla doruk noktasına ulaştığı ifade edildi.

8 Aralık'ta ise Libya petrol şirketi NOC'un, Türk şirketleriyle işbirliği içinde Sirte havzasında ilk arama sondajına başladığı vurgulandı.

TÜRKİYE'NİN SIRADAKİ ORTAĞI SURİYE

Doğu Akdeniz'de sıcak gelişmelerin yaşandığı ifade edilen haberde ayrıca Çin'in geçtiğimiz Kasım ayında Lübnan ile orta hattı gözeten ve on yıllardır çözülemeyen sorunları kapatan bir münhasır ekonomik bölge anlaşması imzaladığı, Türkiye'nin ise buna cevabı, 2024'te Beşar Esed rejiminin devrilmesinden bu yana ilişkilerin önemli ölçüde iyileşmesiyle birlikte Suriye ile verdiği aktarıldı. Ankara'nın artık, Suriye'nin en önemli politika yapıcılarından biri olduğu ve Doğu Akdeniz için Suriye'nin kritik bir aktör olduğu ifade edildi.

HEDEFLERİNDE TRUMP VAR

Haberde son olarak, ABD'nin bölge politikalarına tepki gösterildi. Başkan Trump yönetiminin gem Türkiye hem de Ukrayna konusunda dikkat çeken bir tutum içinde olduğu ifade edildi. NATO'nun genişlemesi ve Avrupa ülkelerinin Amerikan LNG'sini satın almasını sağlamak için AB ile Rusya arasındaki tüm enerji işbirliğini kesme ısrarıyla Ukrayna'daki savaşı ateşlemekten sorumlu olan ABD'nin Trump ile birlikte şimdi de Ukrayna'ya verdiği desteği çekerek ve savaşta ABD-Rusya barışını zorlayarak Avrupalıların ayaklarının altından halıyı çekmeye çalıştığı aktarıldı.

Trump'ın aynı zamanda, Türkiye'yi Rusya ve Çin'in etkisinden uzaklaştırmak amacıyla, Yunanistan'ı geri plana iterek Ankara'ya öncelik verdiği dile getirildi. Haberde, Ege ve Doğu Akdeniz'deki enerji ve balıkçılık kaynaklarının ortak yönetimi için Trump'ın Türkiye'ye öncelik vermesinin dikkatle incelenmesi gerektiği vurgulandı.

Türkiye'nin son yıllarda Ege'de kararlı hedefler belirlediği ve bu yolda ilerlediğinin altı çizilen haberde, Yunanistan'ın ise sürekli olarak baskılara boyun eğdiği dile getirildi.