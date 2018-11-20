Trump'ın 'göçmen kararı' federal yargıç tarafından askıya alındı

ABD'de federal yargıç Jon S. Tigar, ABD Başkanı Donald Turmp'ın Meksika-ABD sınırından yasadışı geçen göçmenlerin geçişini kısıtlayan kararını geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

Trump yönetimi, güney sınırından ABD'ye yasa dışı yollardan giren göçmenlerin artık iltica başvurusu yapma haklarının olmayacağını 9 Kasım'da açıklamıştı. Trump'ın imzaladığı kararname, ABD'ye kaçak yollardan giren göçmenlerin 10 Kasım'dan itibaren 90 gün süre ile engellenmesini öngörüyordu. Karardan ebevenysiz çocuklar ise muaf tutulmuştu.

Donald Trump, Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye göç etmek amacıyla yola çıkan göçmen kafilesini, "ABD topraklarını istila girişimi" olarak nitelendirmiş, sınırda asker konuşlandırmıştı.