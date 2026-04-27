Trump'a Hürmüz şartı! İran'dan ABD'ye kalıcı ateşkes teklifi

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaşın ardından varılan ateşkes kırılganlığını korumaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump

Axios haber platformunun bilgi sahibi üç yetkiliye dayandığı haberine göre Tahran yönetimi, Pakistan aracılığıyla ABD'ye ilettiği teklifte önceliği Hürmüz Boğazı'ndaki krizin çözülmesine verdi.

Yetkililer, İran'ın ilettiği teklife göre ateşkesin uzun süreli uzatılması ya da tarafların savaşın kalıcı şekilde sona ermesi konusunda anlaşmasının öngörüldüğünü ileri sürdü.

Teklife göre nükleer müzakerelerin ise sonraki aşamada, boğazın yeniden açılması ve ablukanın kaldırılmasının ardından başlayacağını savunan yetkililer, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin bu öneriyi İslamabad'daki görüşmelerde gündeme getirdiğini iddia etti.

Yetkililer, Erakçi'nin, Pakistanlı, Mısırlı, Türk ve Katarlı arabuluculara İran yönetimi içinde ABD'nin taleplerine nasıl yanıt verileceği konusunda uzlaşı olmadığını açıkça ilettiğini öne sürdü.

İran'ın bu teklifi Beyaz Saray'a iletilirken ABD'nin değerlendirmeye alıp almayacağı ise henüz net değil.



ABD ile İran arasında 8 Nisan'da varılan ateşkes anlaşması sonrasında Pakistan arabuluculuğunda yapılan görüşmelerden sonuç çıkmayınca ABD Başkanı Donald Trump, 13 Nisan'da İran'a "deniz ablukası" uygulama kararı almış ve Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve çıkan İran bağlantılı gemilere müdahale etmeye başlamıştı.

ABD, bu süreçte Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda İran'a ait bazı ticari gemilere saldırarak ele geçirmiş, İran da buna karşılık Hürmüz Boğazı yakınlarında biri İsrail'le bağlantılı bazı gemilere müdahale ederek el koymuştu.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrası başlayan müzakerelerin başarısızlığından ABD'yi sorumlu tutarak "Önceki turda ABD'nin aşırı talepleri nedeniyle müzakereler hedefine ulaşmamıştı." dedi.

Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki durum nedeniyle yakıt ve enerji tasarrufu için "acil durum tedbirleri gerekmediğini" düşündüğünü belirtti.

08:05 Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'ın İran, Katar, Bahreyn ve Afganistan'daki mevkidaşlarıyla bölgedeki gelişmelere ilişkin telefon görüşmeleri yaptığı bildirildi.

07:48 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD-İsrail'in saldırılarıyla başlayan 40 günlük savaş sonrasındaki müzakerelerde, ülkenin çıkarlarını güvence altına almayı hedeflediklerini söyledi.

00:24 İran basını, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında kullanıldığı belirtilen, büyük bölümü ABD yapımı olan 15'ten fazla füze ve patlamamış mühimmatın etkisiz hale getirildiğini ve bunların tersine mühendislik çalışmaları kapsamında teknik birimlere sevk edildiğini bildirdi.