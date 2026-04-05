  • Trump'a imalı gönderme! Görevden alınan komutandan veda mesajı
Dünya

Trump'a imalı gönderme! Görevden alınan komutandan veda mesajı

ABD Kara Kuvvetleri Komutanı Randy George, emeklilik öncesi yayımladığı veda mesajında ordunun 'cesur ve karakter sahibi liderleri' hak ettiğini söyledi. Pentagon'un emeklilik kararını duyurduğu George'un sözleri, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik imalı bir mesaj olarak yorumlandı.

AA5 Nisan 2026 Pazar 09:59
Trump'a imalı gönderme! Görevden alınan komutandan veda mesajı
The Hill gazetesi ve CBS News kanalı, sosyal medyada dolaşıma giren George'un emekliye ayrılmasının ardından ordu personeline teşekkürlerini ilettiği veda e-postasını yayımladı.

Mesajında, ordunun görev odaklı çalışmayı sürdüreceğine ve askerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için bürokratik engelleri aşacağına inandığını kaydeden George, "Zorlu eğitimi ve cesur, karakter sahibi liderleri hak ediyorlar." ifadesini kullandı.

Pentagon Sözcüsü Sean Parnell, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanı George'un "derhal emekli olacağını" bildirmişti.

ABD basını, Pentagon'dan gelen resmi açıklamadan önce Savunma Bakanı Pete Hegseth'in George'dan "istifa ederek emekliye ayrılmasını istediği" yönünde iddialara yer vermişti. İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre Hegseth, bu göreve, Başkan Donald Trump'ın orduya ilişkin vizyonunu hayata geçirecek birini getirmek istediğini dile getirmişti.

Görevini 2023'ten bu yana sürdüren George, eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimi sırasında 2021-2022 döneminde Savunma Bakanı Lloyd Austin'in kıdemli askeri danışmanı olarak görev yapmıştı. Kariyerine piyade subayı olarak başlayan Kara Kuvvetleri Komutanı, ilk olarak Birinci Körfez Savaşı'nda ve daha yakın tarihli Irak ve Afganistan çatışmalarında görev almıştı.

ABD'de Kara Kuvvetleri Komutanı genel olarak 4 yıllığına atanıyor. Biden tarafından aday gösterilen George bu göreve Senato'nun onayı sonrasında 2023'te getirilmişti. George'un normalde 2027'ye kadar görevde kalması bekleniyordu.

