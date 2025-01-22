Trump'a 'kararını gözden geçir' çağrısında bulundular

AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Mahamat, Washington'un DSÖ'den çekilme kararına ilişkin açıklamalarda bulundu.

ABD'nin DSÖ'nün önemli bir üyesi olduğunu belirten Mahamat, "DSÖ'nün küresel halk sağlığı, güvenliği ve refahı için son 70 yıldır elde ettiği başarısında ABD büyük rol oynadı." dedi.

Mahamat, salgın hastalıklar ve acil durumlarda ABD'nin, DSÖ ile Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (Africa CDC) en büyük destekçisi olduğunu söyledi.

ABD hükümetinin, kararını yeniden gözden geçireceğini umduğunu dile getiren Mahamat, "Bugün dünya, küresel halk sağlığı güvenliğini sağlama görevini yerine getirmesi için DSÖ'ye her zamankinden daha fazla güveniyor." ifadesini kullandı.

- TRUMP'IN DSÖ'DEN AYRILMA KARARI

ABD Başkanı Trump, göreve gelmesinin hemen ardından, ABD'nin, Birleşmiş Milletler (BM) kuruluşu DSÖ'den çekilmesini öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Kararname metninde, ABD'nin çekilmesinin nedenleri olarak, "örgütün Wuhan, Çin ve diğer küresel sağlık krizlerinden kaynaklanan Kovid-19 salgınını kötü yönetmesi, acilen ihtiyaç duyulan reformları benimsememesi ve DSÖ'nün, üye devletlerin uygunsuz siyasi etkisine karşı bağımsızlığını koruyamaması" gösterilmişti.

Metinde ayrıca DSÖ'nün, ABD'den "haksız yere ağır ödemeler talep etmeyi sürdürdüğü" belirtilmişti.