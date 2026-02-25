İSTANBUL 11°C / 3°C
25 Şubat 2026 Çarşamba
Dünya

Trump'a Kongre'de soğuk duş

ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisindeki Demokrat üyelerin yaklaşık yarısının, Başkan Donald Trump'ın Kongrede yaptığı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasını izlemediği belirtildi.

25 Şubat 2026 Çarşamba 10:15
Trump'a Kongre'de soğuk duş
Axios'ın haberine göre, Trump'ın konuşmasının başlangıcında Senatodan 20, Temsilciler Meclisinden de 110'dan az Demokrat üye hazır bulunurken, bu rakam Demokratların yaklaşık yarısına denk geldi.

Konuşmayı dinlemeyerek boykot eden isimler arasında yer alan Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi Katherine Clark, konuşma öncesi yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın Amerikan halkına yalan söylemesini dinlemektense, bölgemdeki insanları dinleyeceğim." ifadesini kullandı.

Konuşmaya katılmayan kıdemli bir Demokrat Temsilciler Meclisi üyesi de "Bu tiyatronun bir parçası olmak istemedim." dedi.

Öte yandan, Demokrat Temsilciler Meclisi üyeleri Bill Foster, Lauren Underwood ve Madeleine Dean konuşma başladıktan bir süre sonra Kongreden ayrıldı.

