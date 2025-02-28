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Dünya

Trump'a resti çektiler: Oturum düzenlensin

ABD'nin 5 eski savunma bakanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Genelkurmay Başkanı Charles Brown ve diğer bazı üst düzey askeri yetkilileri işten çıkarmasına itiraz ederek, Kongre'yi konuyla ilgili oturum düzenlemeye çağırdı.

AA28 Şubat 2025 Cuma 10:57 - Güncelleme:
Trump'a resti çektiler: Oturum düzenlensin
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Associated Press tarafından elde edilen bir mektupta, eski savunma bakanları William Perry, Leon Panetta, Chuck Hagel, James Mattis, Lloyd Austin Brown ve diğer yetkililerin işten çıkarılmaları için "gerçek bir gerekçe" olmadığı belirtildi.

Yetkililerin birçoğunun Trump tarafından daha önceki pozisyonlara aday gösterildiği vurgulanan mektupta, bu yetkililerin operasyonel ve muharebe deneyimi de dahil olmak üzere "örnek bir kariyere" sahip oldukları aktarıldı.

Mektupta, "Bu yetkililerin tamamen partizan nedenlerle görevde alındığı sonucuna varıyoruz." ifadesi kullanılırken, senatörlerin, Trump'ın bir sonraki genelkurmay başkanı olması gerektiğini söylediği emekli Korgeneral Dan Caine de dahil olmak üzere yeni Savunma Bakanlığı personeli adaylarını onaylamayı reddetmeleri gerektiği kaydedildi.

Kongre'nin konuyla ilgili oturum düzenlemeye çağrıldığı mektupta, "Temsilciler Meclisi ve Senato, yönetimden görevden alınmaları gerekçelendirmesini ve Kongre'nin Genelkurmay Başkanı'nın dört yıllık görev süresini tamamlamasına yönelik yasama niyetini neden ihlal ettiğini tam olarak açıklamasını talep etmelidir." ifadesine yer verildi.

Trump, 22 Şubat'ta Genelkurmay Başkanı Charles Brown'ı ani bir kararla görevden alarak yerine Hava Kuvvetleri'nden korgeneral rütbesiyle emekli olan Dan Caine'i aday göstermişti.

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