9 Aralık 2025 Salı / 19 CemaziyelAhir 1447
Trump'a 'seçim' tepkisi! Zelenski: Ben her zaman hazırım

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinin seçimlerden kaçınmak için savaşı kullandığı yönündeki açıklamalarına cevap vererek, seçimlere her zaman hazır olduğunu söyledi.

9 Aralık 2025 Salı 19:42
Trump'a 'seçim' tepkisi! Zelenski: Ben her zaman hazırım
Avrupa başkentlerinde bir süredir temaslarda bulunan ve bu sabah da İtalya'nın başkenti Roma'ya gelen Zelenski, burada ev sahibi Başbakan Giorgia Meloni ile görüşmesinden önce İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Repubblica ve Messaggero gazetesine konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir demecinde, Zelenski'nin seçimlerden kaçınmak için savaşı kullandığını öne sürmesine, Ukrayna liderinden yanıt geldi. Zelenski, "Ben, seçimlere her zaman hazırım." dedi.

Zelenski, barış görüşmeleri konusunda İtalya Başbakanı Meloni'ye de güvendiğini belirtti.

TRUMP'IN AÇIKLAMALARI

ABD Başkanı Trump, Ukrayna'da seçim yapılmasına ilişkin "Evet, bence vakti geldi. Çok uzun zaman oldu. (Durum) Çok iyi gitmiyor. Bence zamanı geldi. Seçim yapmak için önemli bir an olduğunu düşünüyorum. Seçim yapmamak için savaşı kullanıyorlar ancak bence Ukrayna halkının bu seçeneği olmalı." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, seçim yapılması halinde "belki Zelenski'nin kazanabileceğini" söyleyerek, "Demokrasiden bahsediyorlar ancak artık demokrasinin olmadığı bir noktaya geliyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu sözcülerinden Anitta Hipper da Ukrayna'nın "istisnai" bir dönemden geçtiğine işaret ederek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşının devam ettiğini belirtmişti.

Hipper, Zelenski'nin Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilen lideri olduğunu belirterek, "Ukrayna'da seçimler koşullar uygun olduğunda yapılmalı." demişti.

