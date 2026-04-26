Beyaz Saray Muhabirleri Derneğinin yemeğine başkanlığı döneminde ilk kez katılan Trump, salonda duyulan bağrışmalar ve silah sesleri sonrası Hilton Otel'de düzenlenen etkinlik alanından apar topar dışarı çıkarıldı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görüldü.

Güvenlik bariyerlerini yıkarak Trump'ın oturduğu masaya ulaşan güvenlik birimleri, ABD Başkanı ve eşi Melania Trump'ı hızla aralarına alarak salondan uzaklaştırdı.

Salondaki bazı davetlilerin olay sırasında çığlık attığı, bazılarının ise USA (ABD) diye tezahürat yaptığı duyuldu.

Öte yandan ABD medyası, silah seslerinin ekranlardan duyulduğu otelde bir saldırganın gözaltına alındığı bilgisini paylaştı, söz konusu bilgi henüz resmi makamlarca doğrulanmadı.

Kısa süreli yaşanan paniğin ardından programın devam edeceği anonsu yapıldı.

Trump'ın, söz konusu olaya rağmen salona dönüp konuşmasını yapabileceği belirtiliyor.

ABD BAŞKANI TRUMP: SİLAHLI SALDIRGAN YAKALANDI

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin başkentindeki yemekte yaşanan silahlı saldırıyla ilgili detayları aktardı.

Silah seslerinin duyulmasının ardından gizli servis görevlileri tarafından eşi Melaina ile salondan çıkarılan Trump, dakikalar sonra yaptığı paylaşımda, saldırganın yakalandığını bildirdi.

Trump, "Oldukça hareketli bir akşamdı. Gizli servis ve kolluk kuvvetleri harika bir iş çıkardı. Hızlı ve cesurca hareket ettiler. Silahlı saldırgan yakalandı." ifadelerini kullandı.

Salondaki programın devam etmesini önerdiğini belirten Trump, "Ancak bu konuda tamamen kolluk kuvvetlerinin yönlendirmesine uyacağım." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, bu kararın ne olursa olsun akşamın "planlanandan çok daha farklı geçeceğini ve bu geceyi yeniden düzenlemek zorunda kalacaklarını" kaydetti.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde canlı ele geçirilen silahlı saldırganın otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüldü.

Öte yandan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD Başkanı'nın Beyaz Saray'da bir açıklama yapmaya hazırlandığı bilgisini paylaştı.

TRUMP, 1 POLİSİN YARALANDIĞINI BELİRTTİ

ABD Başkanı Donald Trump, silahlı saldırının ardından Beyaz Saray'da basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gecede yaşanan olayın detaylarını paylaşan Trump, "Birden fazla silah kuşanmış bir adam güvenlik kontrol noktasına saldırdı. Gizli servisin çok cesur üyeleri tarafından etkisiz hale getirildi. Bir memur vuruldu ama kurtuldu. Az önce memurla konuştum, durumu gayet iyi." ifadelerini kullandı.

Trump, söz konusu olayı örnek göstererek, "Bunu söylemek istemezdim ama Beyaz Saray'da planladığımız şeyin tüm niteliklerine bu yüzden sahip olmamız gerekiyor. Balo salonuna ihtiyacımız var. Gizli servisin ve ordunun bunu talep etmesinin sebebi bu." dedi.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemeğin saldırıya rağmen devam etmesini istediğini belirten Trump, etkinlik temsilcileriyle görüştüğünü, iptal edilen gecenin 30 gün içinde yeniden planlanacağını söyledi.

ABD Başkanı, bu tür olayların neden hep kendisini bulduğu yönündeki soruya ise "En büyük etkiyi yaratan insanlar, üzerine en çok gidilen insanlardır. Bundan onur duyduğumu söylemekten nefret ediyorum." cevabını verdi.

Silahlı saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını veren Trump, olayla ilgili soruşturma sonrasında daha fazla bilgiye sahip olunacağını kaydetti.

Trump, "Bu olay beni İran'daki savaşı kazanmaktan alıkoymayacak. Bunun bu konuyla bir ilgisi olup olmadığını bilmiyorum. Bildiklerimize dayanarak pek öyle olduğunu düşünmüyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından, saldırıya ilişkin video kayıtlarını ve saldırganın gözaltına alındığı sırada çekilmiş fotoğrafını paylaştı.