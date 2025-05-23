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Dünya

Trump'a soğuk duş: Yargıç frene bastı! 'Harvard' kararı askıda

Filistin'e destek gösterileriyle gündeme gelen Harvard Üniversitesi'nin uluslararası öğrenci kabulünün durdurulmasına ilişkin Trump yönetiminin kararına, federal yargıç geçici durdurma getirdi. Mahkeme, daha fazla belge sunulana dek yasağın askıya alınmasına hükmetti.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 20:46 - Güncelleme:
Trump'a soğuk duş: Yargıç frene bastı! 'Harvard' kararı askıda
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Boston Bölge Yargıcı Allison Burroughs, ABD İç Güvenlik Bakanlığının Harvard'a dün ilettiği kararı geçici olarak durdurdu.

Yargıç Burroughs, Harvard Üniversitesinin uluslararası öğrencileri kabulünün engellenmesi kararını, "süreçle ilgili daha fazla bilgi ve belgeler temin edilene kadar" durdurdu.

Söz konusu karar, Harvard Üniversitesinin Trump yönetimine karşı dava açmasının hemen ardından geldi.

ABD'de Filistin'e destek gösterileriyle öne çıkan Harvard Üniversitesi, "ilgili yasalara uymadığı" gerekçesiyle bu üniversiteye uluslararası öğrenci kabul programını durduran Başkan Trump yönetimine dava açmıştı.

Harvard Üniversitesi tarafından Boston'daki federal mahkemede açılan davanın dilekçesinde, ABD yönetiminin üniversiteye uluslararası öğrenci kabulünü durdurmasının "anayasayı ihlal ettiği" belirtilmişti.

TRUMP İLE HARVARD ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte, Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Trump yönetimi, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de federal hükümetin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak, bu kararı engellemek üzere dava açmıştı.

Harvard Üniversitesi için karar! Trump yönetimi öğrenci kabulünü durdurdu

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