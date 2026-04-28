  • Trump'a suikast girişimi... Şüpheli için müebbet hapis talebi
Trump'a suikast girişimi... Şüpheli için müebbet hapis talebi

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Trump'a yönelik silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen hakkında 3 ayrı suçtan iddianame hazırlandı. Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen'ın ömür boyu hapis cezası alabileceğini açıkladı.

AA28 Nisan 2026 Salı 00:14
Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminde bulunan Cole Tomas Allen hakkındaki iddianame kamuoyuyla paylaşıldı. Başsavcı Jeanine Pirro, şüphelinin 3 ayrı suçtan yargılanacağını ve ömür boyu hapis cezası alabileceğini duyurdu. Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche ise Gizli Servis'in görevini eksiksiz yerine getirdiğini vurguladı.

ALLEN'A 'TRUMP'A SUİKAST GİRİŞİMİ' DAHİL 3 AYRI SUÇLAMA

ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı yemekteki silahlı saldırı girişiminin şüphelisi Cole Tomas Allen'ın, "ABD Başkanı'na suikast girişimi" suçlamasıyla yargılanacağı ve ömür boyu hapis cezası alabileceği bildirildi.

25 Nisan Cumartesi günü Washington'da düzenlenen ve Trump'ın da katıldığı Beyaz Saray Muhabirleri Derneği yemeğinde yaşanan silahlı saldırı girişiminin tek şüphelisi, bugün hakim karşısına çıkarken; ABD'li yetkililer de olayla ilgili basın toplantısı düzenledi.

Columbia Bölgesi Başsavcısı Jeanine Pirro, Allen aleyhinde hazırlanan iddianameyi kamuoyuyla paylaşırken, şüphelinin "ABD Başkanı'na suikast girişimi" dahil 3 ayrı suçtan yargılanacağını açıkladı.

"Bu olay, ABD Başkanı'na yönelik bir suikast girişimiydi; sanık niyetini açıkça ortaya koydu ve bu niyet, elinden geldiğince çok sayıda üst düzey kabine üyesini ortadan kaldırmaktı." ifadesini kullanan Pirro, Allen'ın duruşma öncesinde tutuklu kalmasını talep ettiklerini ve ilk duruşmanın 30 Nisan'da yapılacağını belirtti.

Pirro, şüphelinin Trump'a yönelik suikast girişiminin yanı sıra "ağır suç işleme niyetiyle ateşli silah taşımak" ve "şiddet içeren bir suç sırasında ateşli silah kullanmak" ile suçlandığını kaydetti.

ALLEN SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ: ÖMÜR BOYU HAPİS TEHDİDİ

ABD'li Başsavcı, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Allen'ın "ömür boyu hapis cezası" alabileceğini ifade etti.

ABD Adalet Bakanlığı Vekili Todd Blanche, başta Gizli Servis ve Federal Soruşturma Bürosu (FBI) görevlileri olmak üzere o gece görev yapan tüm güvenlik birimlerinin "cesurca görevlerini yaptıklarını" ve "adaletin yerini bulacağını" söyledi.

Blanche, "Gizli Servis'in görevinde ihmal olduğu" yönündeki iddiaları reddederek, Gizli Servis görevlilerinin "çok hızlı bir şekilde" olaya müdahale ederek şüphelinin salona girmesini engellediklerini ifade etti.

TRUMP KORUMALAR EŞLİĞİNDE SALONDAN ÇIKARILMIŞTI

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği tarafından düzenlenen yemekte silah sesleri duyulması üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, korumaları tarafından salondan çıkarılmıştı.

Canlı yayında verilen etkinlikte, yemek servisinin başlamasından kısa süre sonra sesler yükselirken, Trump'ın koruma ekipleri uzun namlulu silahlarla salonda görülmüştü.

Trump, olayın ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şüphelinin yakalandığını duyurmuş, şüphelinin otel lobisinde elbiseleri çıkarılmış şekilde yüzüstü yattığı görüntüler sosyal medyaya yansımıştı.

Olayda bir Gizli Servis ajanının yaralandığını ve durumunun iyi olduğunu aktaran Trump, saldırının İran savaşıyla bağlantılı olup olmadığı sorusuna, "Sanmıyorum ama asla bilemezsiniz." yanıtını vermişti.

