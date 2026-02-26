Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye verdiği mesajda, "Eğer ABD, anayasamızda tanımlanan mevcut statümüze saygı duyar ve Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca tutumundan vazgeçerse ABD ile iyi geçinmememiz için hiçbir neden yok" açıklamasında bulundu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan, ABD ile yaşanan askeri gerginliği azaltabilecek bir çıkış geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre iktidardaki Kore İşçi Partisi'nin (WPK) 9'uncu kongresi kapsamında gerçekleştirilen politika değerlendirme toplantısında konuşan Kim, ABD'ye şartlı olarak zeytin dalı uzattı. ABD'nin ülkesinin nükleer gücüne saygı duyması halinde ikili ilişkilerin düzelebileceğini belirten Kim, "Eğer ABD, anayasamızda tanımlanan mevcut statümüze saygı duyar ve Kuzey Kore'ye yönelik düşmanca tutumundan vazgeçerse, ABD ile iyi geçinmememiz için hiçbir neden yok" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEY ABD'YE BAĞLI"

Washington yönetiminin çatışmacı tutumunu sürdürmesi halinde Kuzey Kore'nin de orantılı şekilde yanıtlar vereceğinin altını çizen Kim, "Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceği tamamen ABD'nin tutumuna bağlı. İster barış içinde bir arada yaşam, ister sonsuz bir çatışma olsun, her ikisine de hazırız ve seçim bize ait değil" değerlendirmesinde bulundu.

Güney Kore yönetiminin gerilimi düşürmeye yönelik adımlarını ise "aldatmaca" olarak niteleyen Kim, "En büyük düşmanımız olan Güney Kore ile hiçbir konuda iş birliği yapmayacağız" dedi.

"NÜKLEER SİLAH SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, "Partimizin kararlı ve sarsılmaz iradesi, devletin nükleer kapasitesini daha da güçlendirmek ve nükleer silahlı devlet statüsünü tam anlamıyla kullanmaktır" dedi. Ülkesinin sahip olduğu nükleer silahların ulusal egemenliğin ve çıkarların garantisi olduğunu vurgulayan Kim, "Nükleer silahlı devlet statümüz, düşmanların tehditlerini caydırmada ve bölgesel istikrarı korumada önemli bir rol oynamaktadır" dedi. WPK 9'uncu kongresinde belirlenen 5 yıllık savunma politikaları hakkında da ipucu veren Kim, "Devletimizin nükleer kapasitesini güçlendirmeye yönelik yıllık planlarımız var. Bu kapsamda nükleer silahların sayısını artırmaya, nükleer operasyonel yetenekleri geliştirmeye ve bunların kullanım alanlarını genişletmeye odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

"5 YIL İÇİNDE BAŞA ÇIKILAMAZ SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

Ülkenin savunma gücünün 5 yıl içinde düşmanların başa çıkamayacağı bir seviyeye ulaşacağını söyleyen Kim, denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füzeler, yapay zeka donanımlı insansız hava araçları, gözetleme uyduları ve düşman uydularını ve komuta sistemlerini hedef alabilecek stratejik ve elektrikli silahları geliştirmeye odaklanacaklarını da sözlerine ekledi.

KUZEY KORE'DEN GÖRKEMLİ ASKERİ TÖREN

Kuzey Kore ayrıca Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu kongresini kutlamak amacıyla başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi. Kim buradaki konuşmasında Kuzey Kore ordusunun gücüne vurgu yaparak, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü şartla başa çıkmaya tamamen hazırdır" dedi. Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal edecek düşmanlara tüm gücüyle karşılık vereceği uyarısında bulunan Kim, "Düşmanın savaşma iradesini kırmak ve onları yok etmek için ideolojik ruhu beslemek, her türlü savaşı kazanabilecek ezici askeri ve teknik potansiyele sahip olmak ve tüm ordunun tek vücut halinde hareket etmesini sağlayan çelik gibi bir askeri disiplin kurmak, ordumuzun kalıcı hedefi olmalıdır. Ordumuz ancak bu şekilde düşmana korku salan bir güce dönüşerek istikrarlı bir şekilde büyüyebilir" şeklinde konuştu. Kuzey Kore'nin, geçit töreninde son teknoloji silah sistemlerini sergilememesi dikkat çekti.

5 YIL SONRA PARTİ KONGRESİ YAPILMIŞTI

Kuzey Kore'nin en yüksek karar organı olan WPK'nın 9'uncu kongresi, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlamıştı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Kuzey Kore'nin uygulayacağı ekonomi, savunma ve diplomasi politikalarının belirlendiği kongrede, ülke lideri Kim bir kez daha WPK Genel Sekreteri seçilerek liderlik konumunu pekiştirmişti.