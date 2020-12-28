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Dünya

Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post gazetesi bu manşetle çıktı

ABD'de Başkan Trump'a verdiği destekle bilinen New York Post'un bugünkü sayısı 'Deliliği bırak' manşetiyle çıktı.

DHA28 Aralık 2020 Pazartesi 14:20 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 14:20
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ABD'de 3 Kasım başkanlık seçimini demokrat rakibi Joe Biden'a kaptıran başkan Donal Trump'a 4 yıldır icraatlarına destek veren New York Post gazetesi sırt çevirdi. Demokrat aday Joe Biden’ın başkanlık seçimlerini kazanmasına rağmen uzun süredir ardından Trump’ı destekleyen New York Post gazetesi bugünkü sayısında " Deliliği bırak" başlığı ile çıktı. Gazete manşetinde seçimi kabul etmesi gereken Trump'a uyarılarılarda bulunuldu. Gazete kapaktan duyurduğu haberin spotunda ise, “Anlıyoruz Sayın başkan, kaybettiğiniz için kızgınsınız. Ancak bu yola devam etmek yıpratıcı” ifadelerini kullandı.

‘SAYIN BAŞKAN ÇABALARINIZ SONUÇSUZ KALDI”

Gazete, Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazandığını açıkça belirtmese de Trump'ın seçimlerde ‘hile’ olduğunu kanıtlama girişimlerinin sonuçsuz kaldığını haberinde şu ifadelere yer verdi: “Seçimi soruşturmak için her türlü hakka sahiptiniz ancak açık olalım; bunca çabaya rağmen bir şey bulunamadı.” Öte yandan gazetenin manşeti ülke gündeminin üst sıralarına yerleşti.

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