13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8029
  • 6,5439
  • 237.633
  • 96.886
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump'a yakın kanaldan 2020'deki seçimler için çarpıcı anketi

ABD Başkanı Donald Trump'a yakınlığı ile dikkat çeken ve Trump'ın sürekli izlediği kanal olarak bilinen Fox News, '2020 yılında kime oy verirsiniz?' başlıklı bir anket düzenledi. Anket sonuçları ise ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdıracak türden.

  • TM Dijital Haber Merkez
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD merkezi yayım yapan Fox News kanalı 2020 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin Trump'ı kızdıracak bir anket yayımladı.
 
Başkan Trump'a yakınlığı ile dikkat çeken Fox News'in yayımladığı, "2020 yılında Bernie Sanders mı Donald Trump mı?" başlıklı anketin sonucuna göre Başkan Trump, Sanders'ın 7 puan gerisinde görülüyor.
 
Ankete göre Başkan Trump %40 oy alırken, rakibi Bernie Sanders ise %47'lik bir oy oranı ile Trump'ın 7 puan önünde güzüküyor.
 
 
17-20 Mart tarihleri arasında 1.002 kişi arasında gerçekleştirildiği belirtilen anketin, Trump'a yakın kanal olan FOX News tarafından yayımlanması ise dikkat çekti.

Başkan Erdoğan´dan seçim açıklaması: Sonuna kadar bu mücadeleyi vereceğiz

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

CHP'nin kestiği iaşeyi, Valilik verecek!

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Nadir rastlanan mavi elmas bulundu

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Darbeci eski komutan Sercan'a müebbet hapis

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Rusya'da 9 Mayıs provası yapıldı

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

Terör örgütü gözünü çocuk ve gençlere dikti

YSK'dan kritik mazbata kararı

YSK'dan kritik mazbata kararı

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Tartışmalı mazbata kararına bakın kimler sevindi

Yerli Sarp-L göreve hazır

Yerli Sarp-L göreve hazır
 

POPÜLER HABERLER

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Airbus H135 helikopterlerinin üretim hattı ilk kez Avrupa dışına çıktı

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Apple'ın öldürdüğü özellik iPhone'a dönüyor

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Sosyal medyada paylaşım rekorları kıran yaratıcı çözümler

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

Dünyadaki şiddete dur demek için davul sesiyle 'S.O.S.' verdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA