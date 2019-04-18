Trump'a yakın kanaldan 2020'deki seçimler için çarpıcı anketi

ABD merkezi yayım yapan Fox News kanalı 2020 yılında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerine ilişkin Trump'ı kızdıracak bir anket yayımladı.

Başkan Trump'a yakınlığı ile dikkat çeken Fox News'in yayımladığı, "2020 yılında Bernie Sanders mı Donald Trump mı?" başlıklı anketin sonucuna göre Başkan Trump, Sanders'ın 7 puan gerisinde görülüyor.

Ankete göre Başkan Trump %40 oy alırken, rakibi Bernie Sanders ise %47'lik bir oy oranı ile Trump'ın 7 puan önünde güzüküyor.

17-20 Mart tarihleri arasında 1.002 kişi arasında gerçekleştirildiği belirtilen anketin, Trump'a yakın kanal olan FOX News tarafından yayımlanması ise dikkat çekti.