Demokrat Parti aday adayları arasında yapılan anketlerde birinci sırada gözüken Biden, katıldığı 'Morning Joe' programında Trump'la ilgili açıklamalarda bulundu.

Sputnik'in haberine göre, Biden, eğer ABD Başkanı kendisinin yaşı ve akıl sağlığıyla ilgili alaycı bir yorum yaparsa onu şınav çekme yarışına davet edeceğini ve orada 'cevabını vereceğini' söyledi.

Biden esprili bir dille "Ona, 'hadi Donald, hadi adamım. Kaç şınav çekmek istersin ahbap?' diyeceğim. Hadi benimle yarış adamım" dedi.

Trump'ın kendisine taktığı lakaplara da değinen Biden, Missouri eyaletinde sabah koşusu yaparken birinin kendisine "Uykucu Joe" dediğini, kendisinin de karşılık olarak "Benimle koş" dediğini ifade etti.

2020'de Trump ile yarışacak olan Demokrat aday seçilmesi durumunda "Siyasi puan toplamak için Trump'ın seviyesine inmeyeceğini" söyleyen Biden, "ama onun saçmalıklarını karşılıksız da bırakmayacağım" ifadelerini kullandı.

Biden, "Onunla çamurda mücadele etmeyeceğim. Bu onun kavga etmeyi bildiği tek yer" dedi.

Demokrat aday ayrıca Trump'ın 'hayatında gördüğü en zorba kişi olduğunu' söyledi.

Trump, geçen aylarda Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un Biden'a 'düşük IQ'lu aptal' demesinin ardından, "Kim ile hemfikirim" demişti. Ayrıca, 2016 seçim kampanyası sürecinde de bir etkinlikte bayılan rakibi Hillary Clinton'ın başkan olacak 'fiziksel dayanıklılığa sahip olmadığını' söylemişti.