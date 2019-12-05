Trump’a yönelik azil raporu hazır

300 sayfalık raporda ‘Trump’ın görevini kötüye kullandığı’ sonucuna ulaşıldığı kaydedildi. “Trump’ın, siyasi rakibi Joe Biden hakkında soruşturma açıldığının açıklanması için Ukrayna’ya baskı yapmak amacıyla makamını kullandığına ilişkin net bulgular var” denilen raporda, Trump’a yönelik, ‘Ukrayna’ya askeri yardımı ile Beyaz Saray görüşmesini, 2020 seçim kampanyasına yarar sağlayacak soruşturmaların kamuoyuna açıklanması şartına bağladığı’ yönünde 2 ayrı kategoride suçlama yöneltilmesi dikkat çekti.

Beyaz Saray ise “Bu rapor, Demokratların hayal kırıklığından başka bir şeyi yansıtmıyor” diyerek metne tepki gösterdi. Azil soruşturmasına ilişkin ilk oturumun düzenleneceği Adalet Komitesi’ne gönderilen rapor burada da onaylanırsa Temsilciler Meclisi Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak.

Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Adam Schiff Trump’ı başkanlık yetkilerini kötüye kullanmakla eleştirdi.