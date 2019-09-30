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Trump'ı azil korkusu sardı! Kendini böyle savundu

UKRAYNA Devlet Başkanı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatılan ABD Başkanı Trump’ı başkanlıktan alınma korkusu sardı. Temsilciler Meclisi’ne sert eleştiriler yönelten Trump, başarılı olduğunu, azledilmemesi gerektiğini savundu.

  • STAR
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ABD Başkanı Donald Trump, azil soruşturmasına neden olan Ukrayna krizinin ardından Demokratları, ‘’Silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar’’ sözleriyle eleştirdi. Trump, Twitter hesabından paylaştığı videoda, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından azil soruşturması başlatan Demokratların kontrolündeki Temsilciler Meclisi’ne sert eleştiriler yöneltti. Trump, ‘’Demokratlar, silahlarınızı, sağlık hizmetlerinizi, oylarınızı, özgürlüğünüzü, yargıçlarınızı ve her şeyi almak istiyorlar. Bunun olmasına asla izin veremeyiz çünkü ülkemiz daha önce hiç olmadığı kadar tehlikede. Hepsi çok basit, beni durdurmaya çalışıyorlar çünkü sizin için savaşıyorum ve bunun olmasına asla izin vermeyeceğim’’ mesajını paylaştı.      

GİZLİ BİLGİSAYAR SİSTEMİ

Trump, başka bir Twitter paylaşımında ise ‘’Ülke tarihindeki en büyük ekonomiyi yaratan, ordumuzu şimdiye kadarki en güçlü ordu haline getiren, vergileri rekor düzeyde azaltan bir başkanı nasıl azledebilirsiniz?’’ ifadelerini kullandı.   
Öte yandan Trump’ın aralarında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın da olduğu yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerinin dökümlerinin son derece gizli tutulan bilgisayar sistemine taşındığı iddia edildi. Bu şekilde, Trump’ın görüşmelerine ait notları gören yardımcılarına da sızıntıların önlenmesi için kısıtlama getirilmiş olduğu belirtildi.

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