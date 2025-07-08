İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Temmuz 2025 Salı / 13 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,0278
  • EURO
    46,9833
  • ALTIN
    4251.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump'ı “BRICS” korkusu sardı: Doları bitirmeye çalışıyor
Dünya

Trump'ı “BRICS” korkusu sardı: Doları bitirmeye çalışıyor

ABD Başkanı Donald Trump, ithal bakıra yüzde 50 oranında gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Yeni tarifelerle birlikte BRICS ülkelerine yönelik yaptırımların da gündemde olduğunu belirten Trump, “BRICS doları yok etmeye çalışıyor, izin vermeyeceğim.” dedi.

AA8 Temmuz 2025 Salı 21:44 - Güncelleme:
Trump'ı “BRICS” korkusu sardı: Doları bitirmeye çalışıyor
ABONE OL

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği kabine toplantısında ekonomiye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yakında ilaç tarifelerine dair bir duyuru yapacaklarını belirten Trump, şirketlere ABD'de üretime başlamaları için 1-1,5 yıl süre tanıyacaklarını kaydetti.

Trump, "Bu sürenin sonunda yüzde 200 gibi çok çok yüksek bir oranda gümrük vergisine tabi olacaklar." diye konuştu.

Daha önce çelik, alüminyum, kereste ve otomobil gibi alanlarda sektörel tarifeleri açıkladıklarını anımsatan Trump, bugün de bakır ithalatına yönelik gümrük vergilerini açıklayacaklarını dile getirdi.

Trump, bakıra yönelik tarife oranının sorulması üzerine "Yüzde 50 yapacağız." dedi.

Ayrıca Trump, çiplere yönelik tarifeleri de yakında açıklayacağını kaydetti.

"BRICS DOLARI YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

Trump, Avrupa Birliği'ne (AB) tarife mektubu göndermelerine muhtemelen iki gün kaldığını belirterek, mektupların da bir ticaret anlaşması olduğunu ifade etti.

ABD Başkanı Trump, ülkelere gönderdikleri mektuplarda "Yüzde 25, yüzde 35 ödüyorsunuz." dediklerini ancak bazı yüksek ticaret açığı verdikleri ve kendilerine ticarette kötü davranan ülkelerin yüzde 60, yüzde 70 gibi yüksek oranlarla karşılaşabileceğini dile getirdi.

BRICS üyelerinin yüzde 10 ek gümrük vergisi ödeyeceğini de bildiren Trump, bu ülkelere yönelik tarifelerin yakında duyurulacağını söyledi.

Trump, BRICS'in "doları yok etmeye çalıştığını" öne sürerek, bunun olmasına izin vermeyeceğini vurguladı.

"ÜLKELER BİZE HER ŞEYİ VERMEYE HAZIR"

Ülkelerin ABD'de iş yapmak istiyorlarsa anlaşma yapmak zorunda olduğunu ifade eden Trump, "Diğer ülkeler tarafından uygulanan gümrük vergileri gülünç seviyelerde. O ülkeleri arıyorum ve her biri bize her şeyi vermeye hazır. 'Sizden hiçbir gümrük vergisi almayacağız. Pazarlarımıza erişiminizi sağlayacağız, size her şeyi vereceğiz.' diyorlar." şeklinde konuştu.

Trump, daha fazla ticaret anlaşması olup olmayacağına dair soru üzerine, "Evet, ama anlaşmalar çoğunlukla benim anlaşmalarım." dedi.

Ülkeleri incitmek istemediklerini vurgulayan Trump, çoğu durumda kendilerinden alınandan daha düşük bir rakam seçtiklerini kaydetti.

Trump, çok daha fazla anlaşma yapabileceklerinin ancak bunun zaman aldığını ve işi karışık hale getirdiğinin altını çizdi.

"ÇİN İLE SON DÖNEMDE ÇOK İYİ İLİŞKİMİZ VAR"

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins'in, Çinlilerin ülkenin askeri üslerine yakın yerlerde tarım arazileri satın almasının ulusal güvenlik sorunu olduğunu belirtmesi üzerine Trump, son dönemde Çin ile çok iyi ilişkileri olduğunu söyledi.

Trump, Çin ile iyi geçindiklerini vurgulayarak "Ticaret anlaşmamız konusunda da çok adil davrandılar. Umarım harika bir ilişkimiz olur. Büyük, güçlü bir ülke. Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile çok iyi anlaşıyorum, sık sık konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Kepçenin temas ettiği binanın çökme anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.