Venezuela Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan açıklamada, görüşmede iki liderin karşılıklı işbirliği, dostluk ve saygıya dayanan ikili ilişkilerin stratejik, sağlam ve giderek güçlenen niteliğini yeniden teyit ettiği belirtildi.

Açıklamada, iki liderin, çalışma alanlarının tümünde 19 anlaşmanın imzalandığı son Yüksek Düzeyli Hükümetlerarası Komisyonun (CIAN) sonuçlarını memnuniyetle karşıladığı ve telefon görüşmesinin son derece verimli geçtiği kaydedildi.

Devlet Başkanı Maduro'nun Rusya lideri Putin'i, Venezuela'nın barış, ekonomik büyüme ve sosyal istikrar konusunda kaydettiği ilerleme konusunda bilgilendirdiği belirtilen açıklamada, "Maduro, ülkenin, mevcut tahminlere göre bu yıl yüzde 9'luk bölgesel ekonomik büyümeye liderlik etmeye hazırlandığını vurguladı." ifadesine yer verildi.

Putin'in de iki ülke arasındaki doğrudan iletişim kanallarının sürekli açık olduğunu yinelediği kaydedilen açıklamada, "Putin, Rusya'nın Venezuela'nın egemenliğini, uluslararası hukuku ve Latin Amerika'daki barışı savunma mücadelesine destek vermeyi sürdüreceğini belirtti. Ayrıca, bu temel alanlardaki işbirliğini güçlendirmek için Rusya'nın diplomatik kapasitesini Venezuela'nın hizmetine sunacağını ifade etti." bilgisi verildi.

