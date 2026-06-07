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Dünya

Trump'ı çileden çıkaran röportaj: Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda California valilik ön seçimlerinin hileli olduğunu iddia etti. Sunucuyla yaşadığı sert tartışmanın ardından 'Artık yeter' diyerek röportajı yarıda bıraktı ve çekim alanını terk etti.

AA7 Haziran 2026 Pazar 23:00 - Güncelleme:
Trump'ı çileden çıkaran röportaj: Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız
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ABD Başkanı Donald Trump, Wisconsin gezisi sırasında NBC News'e verdiği röportajda California seçimlerine yönelik hile iddialarını gündeme getirdi. Sunucuyla yaşanan gerilim kısa sürede tırmanırken Trump, medyayı ve seçim yetkililerini hedef alan sert ifadeler kullandı. Tartışmanın ardından röportajı erken sonlandıran Trump, oturduğu yerden kalkarak stüdyoyu terk etti.

TRUMP'TAN CALİFORNİA SEÇİMLERİNE HİLE SUÇLAMASI

Trump, NBC News'e verdiği röportajın sonuna doğru, sunucuyla California valilik ön seçimlerinin "hileli" olup olmadığına dair tartışmanın ardından röportajı erken sonlandırdı.

ABD Başkanı, Wisconsin eyaletindeki gezisi sırasında verdiği röportajda, 2020 başkanlık seçimlerinin hileli olduğu yönündeki iddiasını tekrarlayarak, "Şu anda California'da yine aynı şey oluyor." ifadelerini kullandı.

Eyalette devam eden oy sayımının yavaş ilerlediğine dikkati çeken Trump, "Dört gün geçti ve sonuçlara yaklaşmaya bile yaklaşamadılar. Bunu neden yaptıklarını biliyor musunuz? Çünkü seçimde hile yapıyorlar." dedi.

SUNUCUYA "SAHTEKAR" VE "APTAL" İTHAMI

Trump, sunucunun seçimlerin hileli olduğuna dair kanıtı olup olmadığı yönündeki sorusuna, "Tek yapmam gereken bakmak. Seçim yapıp beş gün sonra kazananı belirlemeye bile yaklaşamamış olmaları sizce uygun mu?" yanıtını verdi.

Sunucuya tepki gösteren Trump, California'daki seçim yetkililerinin ve ABD medya mensuplarının çoğunun "hilebaz" olduğunu öne sürdü.

Trump, "Onlar da sizin gibi sahtekar, basınınız da sahtekar." sözleriyle savundu.

TRUMP RÖPORTAJI YARIDA BIRAKIP STÜDYOYU TERK ETTİ

Sunucunun savunmaya geçmesi üzerine Trump, "Ya sahtekarsınız ya da aptalsınız. Bu saçmalıkla onların oyununa geliyorsunuz. Bu seçimlerin hileli olduğunu biliyorsunuz. Sizin televizyon kanallarınız da hileli olduğunu biliyor." ifadelerini kullandı.

Trump, televizyon kanalının sunucusuyla, ABD Adalet Bakan Vekili Todd Blanche hakkında da tartışmasının ardından, "Üzgünüm. Artık yeter, bırakalım. Teşekkürler canım. İyi eğlenceler." diyerek oturduğu yerden kalktı ve çekim alanını terk etti.

  • Trump röportaj
  • NBC News
  • California seçimleri
  • ABD seçim hilesi

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