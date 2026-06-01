İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, son saatlerde, İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin çökmesini önlemek için Tel Aviv ve Washington arasında bir dizi görüşme gerçekleştirildiği bildirildi.

İsrail'in sabah saatlerinden itibaren Dahiye bölgesine saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı belirtilen haberde, ABD'nin müdahalesiyle saldırıların ertelendiği aktarıldı.

Haberde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde bu konunun ele alındığı, İsrail'in saldırı planlarına rağmen ABD'nin İran'dan gelen tehditler nedeniyle Beyrut'a saldırıya izin verip vermeyeceğinin belirsizliğini koruduğu kaydedildi.

ABD'nin İsrail-Lübnan görüşmelerini ilerletmek için bir öneri sunduğu kaydedilen haberde, öneriye göre, Hizbullah'ın İsrail'e yönelik tüm saldırıları durdurmakla yükümlü olacağı, İsrail'in de Beyrut'a saldırmaktan kaçınacağı ileri sürüldü.

NETANYAHU: SALDIRILAR SÜRECEK

Netanyahu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, ABD Başkanı Trump ile görüştüklerini belirterek Lübnan'a yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Trump'a Hizbullah'ın İsrail'e saldırılara devam etmesi durumunda Beyrut'a saldırı düzenleyeceklerini söylediğini aktaran Netanyahu, bu tutumunun değişmediğini savundu.

Netanyahu, "Aynı zamanda, İsrail ordusu güney Lübnan'da planlandığı şekilde faaliyetlerine devam edecek." diyerek Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılara devam edeceklerini ifade etti.

ATEŞKESİ İNKAR ETTİ

İsrail'in Kanal 14 televizyonunda katıldığı bir programda açıklamalarda bulunan Katz, Lübnan'da ateşkes olmadığını savundu.

Katz, "Şu anda Lübnan içinde herhangi bir kısıtlama yok ve şu anda önümüzde bir engel bulunmuyor. Denklem açık ve bunu biz oluşturduk." iddiasında bulundu.

Beyrut'a bir saldırı düzenlenmeyeceğini; fakat bunun bir şarta bağlı olduğunu ileri süren Katz, ABD Başkanı Trump'ın "Eğer onlar (Hizbullah) İsrail'e saldırmazsa, İsrail de Bekaa Vadisi ve Beyrut'a saldırmayacaktır." dediğini öne sürdü.

Katz, Lübnan'ın güneyinde saldırılara devam ettiklerini ve Hizbullah'ı bu bölgeden çıkarmak için bunu sürdüreceklerini iddia etti.

İsrail'de hem iktidar hem muhalefet kanadından siyasetçiler, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah'ın "birbirlerine saldırmama" konusunda "mutabık kaldıklarını" açıklamasının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu eleştiri yağmuruna tuttu.

Netanyahu'nun sabah saatlerinde İsrail ordusuna Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine saldırı talimatı verdiğini duyurmasına karşın planlanan saldırı gerçekleşmedi.

ABD Başkanı Trump'ın beklenen İsrail saldırısını durdurduğuna işaret eden açıklamasının ardından İsrailli siyasetçiler Netanyahu'yu eleştirdi.

İsrail eski Savunma Bakanı ve İsrail Evimiz Partisi lideri Avigdor Liberman, Netanyahu'nun "başbakan değil, bir kukla" olduğunu söyledi.

Bennett'in ortağı ve mevcut ana muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail'i "tam anlamıyla vasal devlet" şeklinde niteledi.

İktidar partisi Likud Milletvekili Dan Illouz, Netanyahu'nun Mayıs 2024'te söylediği "Eğer İsrail yalnız kalmaya zorlanırsa, yalnız kalacak." sözlerini hatırlatarak "Sayın Başbakan, bu söz bugün de geçerli olmalı." ifadesini kullandı.

