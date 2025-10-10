İSTANBUL 21°C / 14°C
10 Ekim 2025 Cuma
  Trump'ı kızdıracak açıklama: Çin ile güçlü ilişkilerimizin temelini samimiyet oluşturuyor
Dünya

Trump'ı kızdıracak açıklama: Çin ile güçlü ilişkilerimizin temelini samimiyet oluşturuyor

ABD Başkanı Trump ile Çin arasındaki gerginlik artarken İsviçre'den çarpıcı açıklama geldi. İsviçre Dışişleri Bakanı Ignazio Cassis, Çin ile güçlü ilişkilerinin temelini, samimi ve yapıcı bir diyaloğun oluşturduğunu bildirdi.

10 Ekim 2025 Cuma 22:58
Trump'ı kızdıracak açıklama: Çin ile güçlü ilişkilerimizin temelini samimiyet oluşturuyor
Cassis, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile İsviçre'nin Ticino kantonunda görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Nisanda Çin'de gerçekleştirdikleri son toplantının ardından Çin Dışişleri Bakanı Yi'yi stratejik diyalog için İsviçre'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Cassis, "Görüşmelerimiz ikili işbirliği, serbest ticaret anlaşmasının modernizasyonu, küresel istikrar ve çok taraflılık konularına odaklandı." bilgisini verdi.

Cassis, "Güçlü ilişkilerimizin temeli, samimi ve yapıcı bir diyalog." değerlendirmesinde bulundu.

