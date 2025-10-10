Trump'ı kızdıracak açıklama: Çin ile güçlü ilişkilerimizin temelini samimiyet oluşturuyor

Cassis, Çinli mevkidaşı Vang Yi ile İsviçre'nin Ticino kantonunda görüşmelerine ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Nisanda Çin'de gerçekleştirdikleri son toplantının ardından Çin Dışişleri Bakanı Yi'yi stratejik diyalog için İsviçre'de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Cassis, "Görüşmelerimiz ikili işbirliği, serbest ticaret anlaşmasının modernizasyonu, küresel istikrar ve çok taraflılık konularına odaklandı." bilgisini verdi.

Cassis, "Güçlü ilişkilerimizin temeli, samimi ve yapıcı bir diyalog." değerlendirmesinde bulundu.