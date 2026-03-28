Trump'ı Türk atasözüyle yerden yere vurdu: Palyaço saraya çıkınca kral olmaz

ABD ile soykırımcı İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırılar 29. gününe girdi. İsrail, ABD ve İran arasında karşılıklı misilleme saldırıları sürerken dünyadan birçok lider İsrail Başbakanı Netanyahu ve ABD Başkanı Trump'ı eleştiri yağmuruna tuttu. Fransız Senatör Claude Malhuret de Fransız Parlamentosu'ndaki konuşmasında Trump'a ateş püskürdü.

"TEHLİKE DELİLER" BENZETMESİ

Rusya-Ukrayna savaşına atıfta bulunan Fransız Senatosu Üyesi Malhuret, Rusya Devlet Başkanı Putin'i "büyüklük sarhoşu tehlikeli bir deli" olarak nitelendirdi. Putin'in Ukrayna'da bir fitili ateşlediğini söyleyen Malhuret, dünya düzenin altüst olduğunu belirtti.

ABD ve İsrail'in 28 Şubat 2026'da İran'a yönelik saldırılarına da değinen Malhuret, "Şubat 2026'da, başka bir tehlikeli deli Orta Doğu'da uluslararası dengeyi yeniden sarsan başka bir fitil ateşledi." dedi. Dünyanın ABD-İsrail-İran savaşı konusunda "Ne olacak? Sorusunda cevap aradığını ifade eden Malhuret, Trump yönetimini Roma'yı yakan İmparator Neron'a benzetti.

TRUMP'I TÜRK ATASÖZÜYLE ELEŞTİRDİ

Beyaz Sarayı "ucubeler sarayı" olarak nitelendiren Malhuret, "Bir yıl önce burada Trump'ın başkanlığını Neron'un sarayına benzetmiştim. Yanılmışım, Burası bir 'ucubeler sarayı'." dedi. Trump'ın bakanlarının yer aldığı kabineyi eleştiren Fransız senato üyesi konuşmasının devamında, "Aşı karşıtı, eski bir eroin bağımlısı sağlık bakanı, iklim inkârcısı çevre bakanı, alkolik bir televizyon sunucusu savunma bakanı, Putin hayranı bir kadın ulusal güvenlik bakanı..." ifadelerini kullandı.

Türk atasözüyle ABD Başkanı Trump'a ateş püsküren Fransız Senato Üyesi Malhuret, "Bir Türk atasözü der ki 'Bir palyaço saraya taşındığında kral olmaz; saray sirke dönüşür." dedi.

Fransız Senatör Claude Malhuret

"EPSTEİN DOSYASINI UNUTTURMAYA ÇALIŞIYOR" İMASI

Trump'ın Epstein dosyasını unutturmak için savaş başlattığını söyleyen Malhuret konuşmasının sonunda, Trump, Biden'ın tüm görev süresi boyunca gerçekleştirdiğinden daha fazla askerî saldırı başlattı. Epstein meselesi her yeniden gündeme geldiğinde dünyanın bir yerinde bombalar patlıyor ve dikkatler başka yöne çekiliyor. Daha fazla bombala, daha fazla kazan." ifadelerine yer verdi.

