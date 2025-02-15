İslami Cihad Hareketi, bugün serbest bırakacağı İsrailli esirin Gazze sahilinde balık tutup muz yediği ve "serbest bırakma kararı"nın kendisine iletildiği anların görüntülerini paylaştı.

İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, telegram hesabından Gazze'de esir tutulan Rusya vatandaşı İsrailli Alexander Trufanov'un iki kısa viedosunu yayımladı.

Videoda Trufavov'un sağlık durumunun iyi olduğu görülüyor.

Paylaşılan ilk videoda Trufanov, Gazze sahilinde balık tutuyor, muz yiyor ve elindeki kağıda notlar alıyor.

İkincisinde ise tutulduğu yerde "serbest bırakma kararı"nın yanında bekleyen kişiye iletildiği anlar yer alıyor.

Görüntüde kararı teslim alan kişi, "Liderliğin verdiği karara binaen bugün serbest bırakılacaksın inşallah" ifadelerini kullanıyor.

Trufanov da kararı duymasının ardından, "Elhamdülillah" ifadesiyle cevap veriyor.

İslami Cihad, esir takası kapsamında Trufanov'un serbest bırakılacağını açıklamıştı.

Hamas ile İsrail arasında varılan Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması 19 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

Gazze'de esir tutulan İsraillilerin serbest bırakılmasının ardından genel sağlık durumunun iyi olduğu gözlemlenirken, İsrail hapishanelerinden kurtulan Filistinlilerin durumu ise yaşadıkları işkence ve ihlalleri yeniden gündeme getirmişti.

- HAMAS, ESİR TAKASINI ASKIYA ALMIŞTI

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, 15 Şubat'ta gerçekleştirilmesi beklenen esir takasının "İsrail'in ateşkes anlaşmasındaki taahhütlerini yerine getirmemesi" sebebiyle askıya alındığını bildirmişti.

Hamas'ın yaptığı açıklamada, askıya alma kararının esir takasından 5 gün önce duyurulduğu, böylece ara bulucu ülkelere, İsrail'e ateşkes maddelerine bağlı kalmasını sağlayacak baskıyı kurma fırsatı verildiği belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise Gazze'deki tüm esirlerin cumartesi günü öğle vaktine kadar serbest bırakılmaması halinde ateşkesin iptal edilmesi gerektiğini söyleyerek, "Sonra kıyamet kopsun." ifadesini kullanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrailli esirler serbest kalmazsa "ateşkesin biteceği ve şiddetli saldırılara başlayacakları" tehdidinde bulunmuş ve orduya Gazze içine ve çevresine takviye birlik gönderilmesi talimatı vermişti.

Hamas, 13 Şubat'ta ara bulucu ülkelerin İsrail'in ateşkes anlaşmasıyla ilgili engellerini kaldırma taahhüdü üzerine, anlaşma kapsamında esir takasını uygulamaya devam edeceğini duyurmuştu.