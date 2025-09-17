Fener Rum Patriği Bartholomeos, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Görüşmede Heybeliada Ruhban Okulu, Ukrayna krizi ve Fener Rum Patrikhanesi'nin 'ekümenik' iddasının korunmasına yönelik çabaların konu edildiği dile getirildi.

Türkiye'de 'zulüm gördükleri' iftirasını atan Bartholomeos, "Ekümenik Patrikhane'yi, Türkiye'de kalan az sayıdaki Hıristiyan'ı, onların karşılaştığı zorlukları, zulümleri tüm bunlara rağmen görevimizi yerine getirmeye devam ettiğimizi konuştuk" açıklamasını yaptı.

Bartholomeos, Başkan Erdoğan'ın girişimiyle Heybeliada Ruhban Okulu meselesi üzerine Patrikhane ile Türk hükümeti arasında bir diyalog başladı. Bu sürecin mümkün olduğunca hızlandırılmasını istiyoruz" dedi.

Bartholomeos, "Sadece biz Rum Ortodokslar değil, Türkiye'de yaşayan tüm Hıristiyanlar olarak çok az kaldık. Türkiye nüfusu yaklaşık 84 milyon ve Hristiyanlar bunun belki yüzde 1'ini oluşturuyor. Okyanusta bir damlayız" diye konuştu.