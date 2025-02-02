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Dünya

Trump'ın ABD'nin dış yardım ajansını Dışişleri Bakanlığına bağlayacağı iddia edildi

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansını (USAID) Dışişleri Bakanlığına bağlayacak bir başkanlık kararnamesi hazırladığı iddia edildi.

AA2 Şubat 2025 Pazar 07:30 - Güncelleme:
Trump'ın ABD'nin dış yardım ajansını Dışişleri Bakanlığına bağlayacağı iddia edildi
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The Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, Trump'ın kararnameyi gelecek hafta imzalayabileceğine işaret edildi.

Trump'ın USAID'i ABD Dışişleri Bakanlığına bağlayacak olan başkanlık kararnamesinin 10 bin çalışanı ve 40 milyar dolarlık bütçesi bulunan USAID'in personel sayısını azaltacağı ve ajansın özerkliğini kısıtlayacağı ifade edildi.

Söz konusu kararnamenin dış yardımların geleceğine ilişkin belirsizliği daha da artıracağına, Çin'in nüfuzunu artırmasına olanak sağlayacağına dikkati çekildi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya dış yardım dağıtımı konusunda daha fazla yetki verecek kararnamenin, kırılgan toplumları daha zor duruma sokabileceğine işaret edildi.

Diğer taraftan USAID'in internet sayfasına gün boyu erişim sağlanamaması dikkati çekti.

- TRUMP, "DIŞ KALKINMA YARDIMLARINI" İNCELEME AMACIYLA ASKIYA ALMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta, göreve başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede, ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD'nin dış kalkınma yardımları, diğer ülkelere yapılan ekonomik, sosyal, teknik ve insani yardımları kapsıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların 27 Ocak'ta durdurulduğu bildirilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını "endişeyle not ettiği" ifade edilmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, tüm dış yardımların durdurulması kararının ardından hayati insani yardımların sürdürülmesi konusundaki ek feragata 30 Ocak'ta onay vermişti.

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