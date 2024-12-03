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  • Trump'ın ABD'nin Londra Büyükelçiliğine aday göstereceği isim belli oldu
Dünya

Trump'ın ABD'nin Londra Büyükelçiliğine aday göstereceği isim belli oldu

ABD'nin 47. başkanı seçilen Donald Trump, milyarder iş adamı Warren Stephens'ı Londra Büyükelçiliğine aday gösterdiğini açıkladı.

AA3 Aralık 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
Trump'ın ABD'nin Londra Büyükelçiliğine aday göstereceği isim belli oldu
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Trump, kendine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, Stephens'ın ülkedeki "en iyi iş insanlarından" olduğunu belirtti.

Stephens'ı, ABD'nin Londra Büyükelçisi olarak aday gösterdiğini duyuran Trump, milyarder iş adamının, "tam zamanlı olarak ABD'ye hizmet etmek istediğini ve üst düzey diplomat olarak bu fırsatı ona sunmaktan mutluluk duyduğunu" ifade etti.

Stephens Inc. adlı firmanın Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Warren Stephens, Trump'ın 5 Kasım'daki başkanlık seçimlerindeki seçim kampanyasına önde gelen bağışçılar arasında yer alıyor.

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