Trump'ın ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi adayı Whitaker, Senatoda onaylandı

Senatoda yapılan oylamada, 52 "evet" oyuna karşı 45 "hayır" oyu alan Whitaker, ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi oldu.

Whitaker, onay oturumunda yaptığı konuşmada, Trump yönetiminin askeri ittifaka bağlılığının "sarsılmaz" olduğunu vurguladı.

Trump, "güçlü bir savaşçı" ve "sadık bir vatansever" olarak tanımladığı Whitaker'ın, ABD'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edeceğine inandığını belirtmişti.

Mesleki kariyeri hukuk alanında olan ve daha önce dış politika konusunda herhangi bir görev almayan Whitaker, NATO Daimi Temsilcisi olarak ilk dış politika görevini yürütecek.

Kasım 2018- Şubat 2019 tarihlerinde adalet bakanlığına vekalet eden Whitaker, görevi boyunca Trump aleyhinde açılan soruşturmalara şiddetle karşı çıkmıştı.

Trump, 2016-2020 yıllarındaki ilk başkanlık döneminde NATO üyesi ülkelerin ittifaka yeterince ödeme yapmadığını ve ekonomik yükün büyük kısmının ABD'nin omuzlarına kaldığını savunmuştu.