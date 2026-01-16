ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Beyaz Saray'da Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado ile bir araya geldi. Öğle yemeği formatında gerçekleşen görüşme, ikilinin ilk görüşmesi oldu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, görüşme hakkında yaptığı açıklamada, "Başkanın bu toplantıyı sabırsızlıkla beklediğini ve Venezuela halkının çoğu için gerçekten olağanüstü ve cesur bir ses olan Machado ile iyi ve olumlu bir görüşme olmasını beklediğini biliyorum. Bu nedenle Başkan, ülkedeki gerçekler ve neler olup bittiği hakkında onunla konuşmayı açıkça sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Leavitt, ayrıca Trump'ın Machado hakkında daha önce yaptığı ve onun Venezuela'yı yönetmek için gerekli saygıyı kazanamadığı yönündeki değerlendirmesinin geçerli olduğunu söyledi.

Machado, görüşmenin ardından Beyaz Saray dışında kendisini bekleyen destekçileri ile bir araya geldi.

NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ TRUMP'A SUNDU

ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelen Venezuelalı muhalif lider Maria Corina Machado, kendisine verilen Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu söyledi.

Venezuelalı muhalif lider Machado, Beyaz Saray'daki görüşmenin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Machado, ABD Başkanı ile yaptığı görüşmede, Nobel Barış Ödülü'nü Trump'a sunduğunu dile getirdi ancak Trump'ın ödülü kabul edip etmediği konusunda herhangi bir yorum yapmadı.

ABD Başkanı Trump, daha önceki açıklamalarında, "Machado'nun Venezuela'da iktidarın başına geçecek kadar halk arasında saygınlığının ve gücünün olmadığı" savunmuş ve bu sebeple mevcut Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ve hükümeti ile çalışacaklarını belirtmişti.

MADURO YÖNETİMİNE KARŞITLIĞIYLA BİLİNİYOR

Venezuela'da 1967 yılında doğan Maria Corina Machado, ülkesinde Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine karşı mücadelesi ile tanınıyor. 2002 yılında siyasete giren ve günümüzdeki Maduro aleyhindeki muhalefetin lideri olarak kabul edilen Machado, ilk kez 2012 yılında devlet başkanlığına aday olmuş, ancak muhalefet içindeki ön seçimleri kaybetmişti. 2023'te muhalefet içindeki ön seçimleri kazanarak 2024 Devlet Başkanlığı seçiminde muhalefetin adayı olan Machado, daha sonra yargı kararı ile kamu görevinde bulunmaktan men edilmesi sonucu yarıştan çekilmişti. Seçimlerde muhalefetin Maduro'ya karşı zafer ilan etmesinin ardından ülkedeki protestoların yüzü olan Machado, aldığı tehditler nedeniyle 1 Ağustos 2024'te kamuoyu önünden çekilmiş, Wall Street Journal gazetesine yazdığı bir mektupta tutuklanma ve öldürülme riski nedeniyle saklanmak zorunda olduğunu ifade etmişti.

Venezuela muhalefet lideri Machado, "Venezuela halkının demokratik hakları için gösterdiği mücadelesi" nedeniyle Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

Machado, bu yıl kendisine verilen Nobel'i Trump'a vermek istediğini ifade etmişti. Trump ise, bunu "büyük onur" olarak gördüğünü ifade etse de Nobel Komitesi Nobel Ödülü'nün devredilemeyeceğini bildirmişti.

