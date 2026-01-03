İSTANBUL 13°C / 12°C
Dünya

Trump'ın asıl hedefi petrol haritasında saklı: Venezuela listenin zirvesinde

ABD'nin Trump talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Maduro ve eşine yönelik düzenlediği baskın sonucunda dünyanın petrol haritası yeniden gündeme geldi. Küresel petrol rezervlerinin önemli bir kısmı sınırlı sayıda ülkede yoğunlaşıyor. Listenin zirvesinde Venezuela yer alırken, Orta Doğu ülkeleri ağırlığını koruyor. ABD ise ilk 10'da bulunuyor.

HABER MERKEZİ3 Ocak 2026 Cumartesi 21:56 - Güncelleme:
Trump'ın asıl hedefi petrol haritasında saklı: Venezuela listenin zirvesinde
ABD, Venezuela'da düzenlediği saldırıyla Maduro ve eşini kaçırdı. Gelişmelerin ardından ABD Başkanı Donald Trump, petrol zengini olan Venezuela'yı ABD'nin yöneteceğini belirtti.

Dünya gündemi, söz konusu Venezeula'daki kırılmayı konuşurken aynı zamanda küresel çapta petrol rezerv listesi yeniden ele alındı. Listenin başında Venezuela'nın yer alması Trump'ın asıl hedefinin Venezuela halkının olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

LİSTENİN ZİRVESİNDE VENEZUELA VAR

Dünyada en fazla kanıtlanmış petrol rezervine sahip ülke, 303,22 milyar varil ile Venezuela oldu. Latin Amerika ülkesi, tek başına birçok bölgenin toplam rezervini geride bırakıyor.

Petrol zenginliğiyle öne çıkan Orta Doğu ülkeleri sırasıyla şöyle:

- Suudi Arabistan: 267,20 milyar varil

- İran: 208,60 milyar varil

- Irak: 145,02 milyar varil

- Birleşik Arap Emirlikleri: 113 milyar varil

- Kuveyt: 101,5 milyar varil

KUZEY AMERİKA VE RUSYA İLK 10'DA

- Kanada: 163,63 milyar varil

- Rusya: 80 milyar varil

- ABD: 55,25 milyar varil

Öte yandan Afrika kıtasını ilk 10'da temsil eden ülke Libya da 48,36 milyar varil petrol rezerviyle listenin 10. sırasında yer aldı.

