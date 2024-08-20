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Dünya

Trump'ın bakanlık teklifine Elon Musk'tan cevap

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump, seçilmesi halinde milyarder girişimci Elon Musk'u bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü açıkladı. Musk, ise 'Göreve hazırım' açıklamasında bulundu.

20 Ağustos 2024 Salı 07:32 - Güncelleme:
Trump'ın bakanlık teklifine Elon Musk'tan cevap
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Pensilvanya'daki bir seçim kampanyası etkinliğinin ardından basına konuşan Trump, kabul etmesi halinde Elon Musk'ı kabinede bir göreve atamayı veya danışmanlık görevi vermeyi düşündüğünü söyledi.

Elon Musk, geçtiğimiz hafta sosyal medya platformu X üzerinde Donald Trump ile bir canlı yayın gerçekleştirmiş ve "ülkenin iyiliği için seçimleri Trump'ın kazanması gerektiğini" söylemişti. Yayın sırasında Musk, Trump'a hükümetin etkin çalışmasına ilişkin bir başkanlık komisyonu kurulmasını ve bu komisyonun başına da kendisinin atanması teklifinde bulunmuştu. Trump, bu teklife "Bunu yapmayı çok isterim" diye cevap vermişti.

Elon Musk, 2016'daki seçimlerde Hillary Clinton, 2020'deki seçimlerde de Joe Biden'ı desteklemişti.

"GÖREVE HAZIRIM"

Elon Musk, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, "Göreve hazırım" açıklamasında bulundu.

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