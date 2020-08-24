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Dünya

Trump'ın başdanışmanı Conway Beyaz Saray'daki görevini bırakıyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın başdanışmanı Kellyanne Conway Beyaz Saray'daki görevini bırakacağını açıkladı. Nedenini ise ailevi sebepler olarak gösterdi.

AA24 Ağustos 2020 Pazartesi 07:06 - Güncelleme: 24 Ağustos 2020 Pazartesi 07:09
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Trump'ın en yakın ekibi içinde 2016'dan bu yana yer alan ve Beyaz Saray'da başdanışman pozisyonunda önemli roller alan Conway, görevi bırakacağını yazılı açıklamayla duyurdu.

Conway, açıklamasında, "Bu tamamen benim seçimim ve benim sesim. Gelecekle ilgili planlarımı yakında açıklayacağım ama şimdilik sevgili çocuklarım için daha az drama, daha fazla annelik zamanı." ifadesini kullandı.

4 çocuğu olan Conway'in açıklamasında çocuklarına güçlü vurgu yapması dikkati çekti.

Başkanlık seçimleri yaklaşırken Trump'ın bugüne kadarki en güçlü savunucularından olan Conway'in ekipten ayrılmasının, ABD Başkanının seçim kampanyasını nasıl etkileyeceği ise Amerikan medyasında merak konusu oldu.

Conway'in bugün başlayacak Cumhuriyetçi Parti Kurultayında konuşma yapması ve burada ayrılığına ilişkin değerlendirmede bulunması bekleniyor.

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