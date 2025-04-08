ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün önemini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok iyi ilişkileri olduğunu vurgulayarak, "O, çok güçlü ve zeki biri." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesinde Suriye konusunda dikkat çekici açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkilerinin çok iyi olduğunu vurgulayan Trump, Türkiye'nin Suriye'deki rolünün de çok önemli olduğuna işaret etti.

ABD Başkanı, "Erdoğan adında bir adamla çok iyi ilişkilerim var. Basının, Erdoğan'ı sevmeme kızdığını biliyorum ama ben seviyorum, o da beni seviyor ve hiçbir sorunumuz olmadı." diye konuştu.

Türkiye'nin Suriye'de kimsenin yapamadığını yaptığını ifade eden Trump, "Erdoğan çok güçlü ve zeki bir adam. (Suriye'de) Başka kimsenin yapamadığı bir şeyi yaptı. Hakkını vermek lazım." dedi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun "Suriye'de Türkiye ile sorunları olduğu" yönündeki ifadelerine de cevap veren Trump, "(Suriye konusunda) Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. (Netanyahu'yu işaret ederek) Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

Trump, "Türkiye ve lideriyle çok ama çok iyi bir ilişkim var ve bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyorum. Şu anda bunun bir sorun olacağını sanmıyorum." şeklinde konuştu.

AÇIKLAMALAR GÜNDEM OLDU

Trump'ın açıklamaları dünya basınında geniş yankı uyandırdı.

AFP haberini, "Beyaz Saray'da kilit müttefiki İsrail Başbakanı Netanyahu ile konuşan ABD başkanı Trump, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan "harika ilişkilerini" müzakereler için bir fırsat olarak öne çıkardı" ifadeleriyle duyurdu.

Times of Israel, "Trump Erdoğan ile harika ilişkileri olduğunu söylüyor" başlıklı haberinde ABD başkanının Netanyahu'ya arabuluculuk teklifinde bulunduğunu belirtti ve "Trump Beyaz Saray'daki açıklamasında Erdoğan'ı sevdiğini belirtti ve onu 'zeki biri' olarak tanımladı" diye yazdı.

ABD merkezli The Hill gazetesine haberinde, "Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilişkileri Netanyahu için 'çetrefilli bir konu" ifadelerini kullandı.

Haberde Netanyahu'nun Türkiye ile ilgili endişelerini dile getirdiğini Trump'ın ise ona "Türkiye ile yaşadığınız her sorunu çözebileceğimi düşünüyorum. Siz makul olduğunuz sürece; bu konuda siz de biz de makul olmalıyız." cevabı verdiğini yazdı.

KOMŞUDA BÜYÜK PANİK: TRUMP NETANYAHU'NUN GÖZÜ ÖNÜNDE ERDOĞAN'I ÖVDÜ

Yunan Naftemporiki gazetesi konuya ilişkin haberinde "Trump Netanyahu'nun gözü önünde Erdoğan'ı övdü" başlığını kullanırken To BHMA gazetesi ise ABD başkanının Netanyahu'yu 'Türkiye'ye karşı makul olmaya çağırdığını' yazdı.

"TRUMP-ERDOĞAN ARASINDAKİ SİYASİ YAKINLAŞMA ENDİŞELERİ ARTIRDI"

To BHMA'nın haberinde, "Trump ile Netanyahu arasında Beyaz Saray'da gerçekleşen görüşme iki önemli sonucu ortaya koydu: Birincisi ABD ile İran arasında üst düzey doğrudan diyaloğun önümüzdeki cumartesi günü yeniden başlaması, diğeri ise ABD Başkanı'nın Türk mevkidaşı Recep Tayyip Erdoğan'a 'güvenoyu' vermesi" ifadelerini kullandı.

Trump'ın açıklamalarının tonunun, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile olan iyi ilişkisinin altını çizdiğini belirten gazete ikili arasındaki siyasi yakınlaşmanın Yunanistan'da endişeye neden olduğunu belirtti.

"TRUMP ERDOĞAN'I ÖVMEYİ SEÇTİ"

Skai televizyonu Trump'ın Netanyahu ile görüşmesinde Türkiye ile iyi ilişkileri hakkında övgü dolu ifadelerde bulunduğunu yazdı ve "Erdoğan 2000 yıldır kimsenin yapamadığını yaptı" sözlerini ön plana çıkardı.

Ta Nea gazetesi haberinde, 'Trump Erdoğan'ı övmeyi seçti' başlığını kullanırken, Greekcitytimes ise Trump'ın açıklamasından çok Netanyahu'nın sözlerini ön plana çıkardı ve "Türkiye'nin ABD ile güçlü bağlarının altını çizen Netanyahu, görüşmelerinin İsrail'in Ankara ile karşı karşıya gelmekten nasıl kaçınabileceğine odaklandığını belirtti.

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