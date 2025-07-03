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Dünya

Trump'ın ''büyük güzel yasası'' onay aldı: ABD'de vergi reformunda yeni dönem

Donald Trump'ın seçim vaatleri arasında yer alan kapsamlı vergi indirimi tasarısı, Temsilciler Meclisi'nde az farkla kabul edildi. Demokratların tamamı karşı çıkarken, azınlık liderinin 8 saat 44 dakikalık rekor konuşması dikkat çekti.

AA3 Temmuz 2025 Perşembe 22:10 - Güncelleme:
Trump'ın ''büyük güzel yasası'' onay aldı: ABD'de vergi reformunda yeni dönem
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Temsilciler Meclisi'nde yapılan oylama öncesinde konuşan azınlık lideri Hakeem Jeffries, tasarıya karşı açıklamalarda bulundu.

Jeffries'in, yerel saatle 04.53'te başladığı konuşması, 8 saat 44 dakika sürerken, Temsilciler Meclisi'ndeki en uzun kesintisiz konuşma rekoru kırıldı.

Tüm Demokrat temsilcilerin kabul edilmemesi yönünde oy kullandığı tasarıya, Cumhuriyetçilerden de 2 temsilci karşı çıktı.

Böylelikle, kapsamlı vergi indirimlerini içeren, "Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı" olarak adlandırılan tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 214'e karşı 218 oyla kabul edilmiş oldu.

Tasarı, yasalaşması için ABD Başkanı Trump'ın imzasına sunulacak.

"Bir Büyük Güzel Yasa Tasarısı", 1 Temmuz'da Senato'da ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in 50-50 eşitliği bozmasıyla 51 oyla kabul edilmişti. Tasarıya 3 Cumhuriyetçi senatör "hayır" oyu vermişti.

Söz konusu tasarıda, eyalet ve yerel vergi indirimlerinin artırılması, bahşiş ve fazla mesai gelirlerinden alınan vergilerin kaldırılması ve 2017'de yürürlüğe giren vergi indirimlerinin süresinin uzatılması gibi konular yer alıyor.

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