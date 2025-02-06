Trump'ın büyük tepki çeken çıkışını fırsat bildiler! İsrail ordusuna ''Gazze'' talimatı

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail devlet televizyonu Kan'ın haberine göre, Katz, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri başta Mısır ve Ürdün olmak üzere farklı ülkelere sürgün etme fikrine ilişkin bir açıklama yaptı.

Trump'ın açıklamalarının uygulamaya geçirilmesi kapsamında ilk adım olarak İsrail ordusuna bir plan hazırlanması talimatı verdiğini belirten Katz, planın kara yolunun yanı sıra deniz ve hava yoluyla da Filistinlilerin tahliyesini içereceğini söyledi.

Trump'ın açıklamalarını memnuniyetle karşıladığını ve Kanada'nın da geçmişte Gazze sakinlerini kabul etmek istediğini söyleyen Katz, İspanya, İrlanda ve Norveç gibi İsrail'i eleştiren ülkelerin Gazze'deki Filistinlileri kabul etmek zorunda olduğunu iddia etti.

- TRUMP'IN GAZZE'Yİ "DEVRALMA" VE FİLİSTİNLİLERİ ZORLA YERİNDEN ETME PLANI

ABD Başkanı Trump, Gazze'deki Filistinlilerin başta Ürdün ve Mısır olmak üzere Arap ülkelerine sürgün edilmesi fikrini ortaya atmıştı.

Gazze'nin "temizlenmesi için" söz konusu ülkelerin daha fazla Filistinliyi kabul etmesi ve bu kişilerin "farklı yerlerde inşa edilecek konutlara yerleştirilmesi" çağrısında bulunan Trump, bölgenin Filistinlileri topraklarından çıkarttıktan sonra yeniden inşa edilmesini savunmuştu.

Trump, ABD'nin Gazze Şeridi'ni devralması ve bölgenin dünyanın farklı yerlerinden insanların yaşadığı "uluslararası" bir yer olmasını hayal ettiğini söylemişti.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail hapishanelerinde 21 yıl boyunca esir olarak tutulan ve tıbbi ihmale maruz bırakılan Filistinli Sami Ceradat, 7 Ekim 2023'ten sonra hapishanede açlık ve kötü muamelenin ciddi bir şekilde arttığını ve bu sürede zayıf düşerek 30 kilo kaybettiğini belirtti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri zorla yerinden etmeye yönelik bir plan hazırlanması talimatı verdi.

İsrail'in yaklaşık bir buçuk yıldır yerle bir ettiği Gazze Şeridi'nde Filistinli çocuklar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'nin boşaltılması yönündeki açıklamasına tepki göstererek vatanlarını asla terk etmeyeceklerini söyledi.

Filistin'in Madrid Büyükelçisi Hüsni Abdulvahid, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlileri zorla yerinden etme planını "savaş suçu" olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Konut Hakkı Özel Raportörü Balakrishnan Rajagopal, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Gazze'yi "devralma" ve burada yaşayan Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarına tepki göstererek, Filistinlilerin nerede yaşayacağına ABD veya herhangi bir dış gücün karar veremeyeceğini bildirdi.

Gazze Şeridi'nde şiddetli rüzgar sebebiyle üzerine vinç devrilen 2 İsrail askeri öldü, biri ağır yaralandı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" niyetinin ardından bölgeye girme planları yapmadığı bildirildi.

05.11 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine yüzde 100 bağlılığı sürdürdüğünü" vurguladı. İran'ın bölgesel güvenlik için tehdit oluşturduğu konusunda mutabık kalan ikili, İran'a karşı işbirliğini sürdürme konusunda görüş birliğine vardı.

02.59 Kanada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını açıklamasının ardından Filistinlilerin kendi kaderlerini tayin etme hakkını desteklediğini bildirdi.

03.16 Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Mülteciler Halk Komitesi, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) işgal altındaki Batı Şeria'daki okullarında müfredatı değiştirmesini kabul etmediğini bildirdi.

02.01 ABD'nin New York kentinde Belediye Binası önünde toplanan binlerce protestocu, Trump yönetiminin göçmenlere yönelik sert politikaları ve Filistinlilerin Gazze'den zorla çıkarılmasına ilişkin önerisine karşı geniş çaplı bir gösteri düzenledi. "50 protesto, 50 eyalet, bir gün" etiketleri ile sosyal medya üzerinden duyurulan eylemler, ülke genelinde Philadelphia, Michigan, Texas ve Wisconsin gibi birçok şehirde de yankı buldu.

01.30 Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Filistin Halkının Devredilemez Haklarının Kullanılması Komitesi'nin 2025 oturumunun açılışında, Filistin halkının temel haklarının ihlal edildiğini vurgulayarak, kalıcı bir ateşkes, insani yardımların hızlandırılması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini belirtti. Guterres, kalıcı barış için Gazze'nin de ayrılmaz bir parçası olduğu bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulmasının şart olduğunu söyledi.

01.20 Umman, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini duyurdu.

01.17 ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusunda kalıpların dışında düşünmeye hazır olduğunu, sorunu çözmek için yeni ve dinamik yollar aradığını kaydetti.

01.02 Ürdün Kralı 2. Abdullah, Katar Emiri Şeyh Temim Hamed Al Sani ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Gazze Şeridi ve Suriye'yi görüştü.

01.01 Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Gazze'nin Filistin Devleti'nin bir parçası olduğunu belirterek, "Gazze evimizin bir parçası. Yeni bir ev arayışında değiliz." dedi.

00.52 ABD Başkanı Donald Trump'a, başkanlık seçimleri döneminde destek veren "Trump İçin Arap Amerikalılar" isimli Müslüman grup, Trump'ın "Gazze'yi "devralma" ve Filistinlileri zorla yerinden etme planı sonrasında isim değişikliğine gitti.

00.15 Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını reddettiğini duyurdu.