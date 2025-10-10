Nobel Barış Ödülü'nü almak istediğini her fırsatta dile getiren ABD Başkanı Donald Trump'a Nobel Komisyonu'ndan ters köşe geldi. 2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi.

BEYAZ SARAY'DAN KARARA TEPKİ

Ödülün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmemesinin ardından Beyaz Saray'dan da tepki geldi. Trump'ın barış anlaşmaları yapmayı ve savaşları bitirmeyi sürdüreceğini belirten Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek." ifadesini kullandı.

Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır." görüşünü paylaştı.

"ÖDÜL SADECE CESUR VE DÜRÜSTLERE VERİLİYOR"

Gelen tepkilere cevap Norveç Nobel Komitesi başkanı Jorgen Watne Frydnes'den geldi. Komite olarak medyadan etkilenmeyeceklerini ifade eden Frydnes, Trump'ın ödülü kazanmak için sürdürdüğü yoğun lobi faaliyetlerine değindi.

Frydness, 'Her yıl binlerce mektup alıyoruz. İnsanların ne söylemek istediği onları barışa götürür.

Bu komite tüm ödül sahiplerinin portreleriyle dolu bir odada oturuyor. O oda hem cesaret hem dürüstlük dolu. Kararımızı sadece Nobel'in çalışmasına ve iradesine dayandırıyoruz' dedi.

