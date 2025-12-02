İSTANBUL 15°C / 8°C
  Trump'ın çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti! Katil Netanyahu'dan Suriye'ye şartlı evet
Dünya

Trump'ın çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti! Katil Netanyahu'dan Suriye'ye şartlı evet

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in 'Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi' çağrısının ardından Başbakan Binyamin Netanyahu'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Netanyahu, Suriye ile anlaşma için başkent Şam'dan başlayarak güneydeki tampon bölgeye kadar olan alanın silahsızlandırılmasını istedi.

AA2 Aralık 2025 Salı 16:49 - Güncelleme:
Trump'ın çıkışı sonrası gelmesi dikkat çekti! Katil Netanyahu'dan Suriye'ye şartlı evet
Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, İsrail ordusunun 28 Kasım'da Suriye'nin güneyinde Beyt Cin beldesine düzenlediği baskında çıkan çatışmada yaralanan askerleri kaldıkları hastanede ziyaret etti.

"İyi niyet ve anlayışla Suriyelilerle bir anlaşmaya varmamın mümkün olduğunu" söyleyen Netanyahu, ancak "ilkelerini de korumakta kararlı olduklarını" savundu.

Suriye ile anlaşma için İsrail'in işgali altındaki Cebel-i Şeyh (Hermon) Dağı'nın çevresi ve zirvesi dahil olmak üzere Şam'dan güneydeki tampon bölgeye kadar olan yerlerin silahsızlandırılmasını şart koşan Netanyahu, İsrail ordusunun Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de işgal ettiği bölgelerde kalmaya devam edeceğini söyledi.

TRUMP'IN UYARISI SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Netanyahu'nun Suriye ile anlaşma çıkışının ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail'in "Suriye ile güçlü ve gerçek bir diyalog sürdürmesi" çağrısının ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD'nin arabuluculuğunda, İsrail ile Suriye arasında yeni bir güvenlik anlaşması imzalanması için müzakereler yapılsa da bir sonuç alınamamıştı.

